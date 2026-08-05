В аэропорту Лейпцига возле украинского самолета нашли дрон со взрывчаткой: что известно

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". Из-за инцидента полеты временно приостановили, а во время взлета в самолет врезался неизвестный предмет.

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Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. В результате инцидента никто не пострадал, а самолет получил незначительное косметическое повреждение носа.

Что известно

Немецкая полиция и саперы внутри обнаруженного дрона с помощью рентгена нашли детонатор. Дрон не взорвался только потому, что сломался.

Из-за инцидента полеты в аэропорту были приостановлены до 1:55, один пассажирский самолет был перенаправлен в Нюрнберг. По состоянию на утро южная взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой из-за следственных действий, однако остальное авиасообщение работает без перебоев, а угрозы для населения нет.

После объявления тревоги украинским пилотам пришлось совершить повторный взлет, и примерно в шести километрах от аэропорта на высоте 400 метров в самолет в воздухе врезался неизвестный объект. Несмотря на это, самолёт успешно приземлился в Ганновере, где бортмеханики обнаружили незначительное косметическое повреждение носа самолёта.

Полиция Нижней Саксонии квалифицировала инцидент как преступление против государственной безопасности и рассматривает версию о возможной диверсии. В настоящее время расследование продолжается, правоохранители разыскивают оператора дрона.

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