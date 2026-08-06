"Сценарий гибридной атаки": в Германии требуют консультации НАТО после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига

В Германии заявили, что инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига имеет признаки гибридной атаки. В связи с этим в ФРГ призывают провести консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

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Об этом заявили министр внутренних дел Александр Добриндт и депутат Бундестага, полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер. Их цитируют ntv и Augsburger Allgemeine.

Что говорят в ФРГ

В Лейпциге лишь удача и "решительное вмешательство" предотвратили худшее. Федеральный министр внутренних дел Добриндт подтвердил первые оценки и назвал это "гибридной атакой". Пока невозможно сказать, кто за ней стоит.

Министр подчеркнул, что обнаружение дрона с "предположительным взрывным устройством" в аэропорту Лейпцига свидетельствует о "новом уровне опасности".

"По моему мнению, мы имеем дело со сценарием гибридной атаки. То, что беспилотник, оснащенный взрывным устройством, находится здесь, на территории аэропорта, – это новый сценарий угрозы", – сказал он.

Эта угроза, по словам Добриндта, "не является делом рук любителей", а "очень профессионально подготовлена" и требует "высокого уровня технического опыта". Также необходим опыт работы со взрывчатыми веществами.

"Все это не указывает на любительский подход. Мы говорим о профессиональной гибридной угрозе, с которой мы продолжаем бороться", – подчеркнул министр.

О том, что уровень угрозы в Германии достиг "нового измерения", заявил и мэр Лейпцига Буркхард Юнг.

Атака организована РФ?

Эксперт по вопросам обороны и безопасности Родерих Кизеветтер предположил, что это целенаправленная гибридная атака, то есть попытка террористического акта, организованная Россией.

Германия, по его мнению, особенно уязвима в этом плане и должна наконец начать активнее реагировать на рост числа гибридных атак со стороны России и лучше подготовиться к ним. Он призвал федеральное правительство провести консультации с партнерами по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

"Германия должна, по крайней мере, приложить усилия для проведения консультаций в НАТО в соответствии со статьей 4, поскольку рост числа гибридных атак и испытаний со стороны России все больше приводит к привыканию к ним и, следовательно, подрывает нашу безопасность", – заявил Кизеветтер.

Статья 4 Договора позволяет каждой стране-члену требовать проведения консультаций с партнерами по Альянсу, если она считает, что ее территориальная целостность находится под угрозой. Это считается предварительным шагом к применению статьи 5 Договора.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев также подозревает, что за инцидентом стоит Россия. "Я надеюсь, что все органы власти в Германии теперь также выяснят факты. Но кто еще это мог быть, кроме России?" – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком аэропорту Лейпциг/Галле была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". Из-за инцидента полеты временно приостановили, а во время взлета в самолет врезался неизвестный предмет.

В результате инцидента никто не пострадал, а самолет получил незначительное косметическое повреждение носа. Отмечается, что дрон не взорвался только потому, что сломался детонатор.

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