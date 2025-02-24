'Кто воюет – тот выживает, кто сдается – того стирает история': Зеленский выступил на заседании лидеров G7. Видео

Президент Владимир Зеленский 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, принял участие в саммите лидеров "Большой семерки". В своем выступлении глава государства выразил уверенность, что единство мира сильнее альянса РФ, Ирана и Северной Кореи, а украинцы выстоят, поскольку тот, кто воюет, – выживает.

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Видео с речью было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского. "Уже традиционное заседание лидеров G7 с участием Украины и очень важный знак поддержки нашего государства и людей. Продуктивная встреча, важные принципиальные слова от большинства партнеров", – говорится в сообщении.

По словам президента, Киев очень рассчитывает на единство мира – Европы, Америки, всех частей мира и народов, стремящихся жить в мире и на основе международного права.

"Конечно, мы все стремимся к миру и стремимся сделать мир максимально надежным и устойчивым. Говорили сегодня о необходимости гарантий безопасности для Украины и реальных путях, как обеспечить прекращение этой российской агрессии и недопущение никакой новой. Мир нужен", – написал Зеленский и выразил благодарность всем, кто помогает Украине.

В своем выступлении на саммите G7 украинский лидер напомнил, что 24 февраля 2022 года Россия начала непровоцированную и совершенно несправедливую войну против Украины, ее независимость и народ могли быть уничтожены.

"Но украинцы смелее жадности Путина. Единство мира сильнее альянса России, Ирана, Северной Кореи и других врагов жизни. Вера людей в хорошо сильнее страха перед злом. Поэтому Украина стоит и сегодня", – сказал Зеленский.

Он добавил, что для России эта война – чистое безумие и бессмысленное уничтожение жизни. И даже в день, когда 13 лидеров и представителей ЕС находятся в Киеве, страна-агрессор продолжает бомбить Украину.

"Но для Украины, для Европы, для свободного мира эта война имеет глубокое значение – это борьба за независимость, через которую прошли многие народы. Кто воюет – тот выживает. Тех, кто сдается, – стирает история. А мы, украинцы, есть – и будем всегда. И я благодарен вашим народам за то, что они стоят с нами. Британцы.

Он также подчеркнул силу ЕС – Путин никогда в нее не верил, но ЕС переживет его и его безумие, заявил Зеленский.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Европе стать сильнее. И сегодня был введен новый пакет санкций ЕС – большое вам спасибо – это настоящее доказательство силы Европы", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас к саммиту G7 присоединился президент США Дональд Трамп.

"Мы все знаем его силу, и мы надеемся, господин президент, что это поможет сделать "мир через силу " реальностью – мир, основанный на гарантиях безопасности со стороны Америки, Европы и всех, кто может защитить – военных, экономических и политических гарантий безопасности. время переговоров с Россией за столом сидели сильнейшие защитники свободы – Америка, Европа и Украина, – сказал украинский лидер.

По его словам, именно здесь может состояться настоящее мирное соглашение, чтобы не просто прекратить убийства сейчас, а чтобы предотвратить гибель тысяч украинцев в российском плену, на оккупированных территориях и от будущих атак.

Зеленский также указал: если бы Украина была в НАТО, РФ не решилась бы напасть:

"Большинство из вас были на саммите НАТО в США. Это был важный шаг в наших отношениях. Мы обсуждали, как Россия, как голодная акула, нападает на Украину лишь потому, что мы остаемся вне НАТО. Если бы у нас был этот защитный щит – граница НАТО – Путин никогда бы не решился протолкнуть свое зло через границу нашей страны. И после трех лет полномасштабной войны вы все видите, какую силу Украина может привнести в Альянс – и это мгновенно сила, прямо сейчас, а не спустя десятилетие".

На том саммите НАТО Украине пообещали системы ПВО для защиты населения от российских ракет и бомб в качестве компенсации за отсутствие приглашения Украины в НАТО, и это было важное обещание.

"Но мы еще не все их получили. Это лишь один пример. И если Украина останется вне НАТО, это будет гораздо более дорогим и сложным путем для всех, потому что НАТО дает самые простые и выгодные гарантии безопасности. В таком случае Украине понадобится больше систем ПВО, больше финансовой поддержки и мощное военное присутствие, чтобы контролировать Россию. тин всем навязывает. Чтобы воцарился мир, необходимы гарантии безопасности", – сказал глава государства.