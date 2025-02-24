'Я помогаю Украине, как никто другой': Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых. Видео

В понедельник, 24 февраля, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Именно на ней должно быть подписано соглашение о полезных ископаемых.

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Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете. На ней Трамп также добавил, что он "помогает Украине как никто другой".

"Встреча с Зеленским может состояться на этой или следующей неделе, на ней будет подписано соглашение о полезных ископаемых", – заявил он.

Кроме того, в ответ на вопрос, возможно ли Украине придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров, Трамп сказал лаконично "увидим".

"Мы могли бы закончить войну в Украине через несколько недель. Война способна перерасти в третью мировую. Штаты намерены не допустить такого результата", – добавил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что во время беседы с российским диктатором Путин сказал, что не видит проблем в размещении европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения.

Ранее президент Дональд Трамп рассказал, что ведет серьезные дискуссии с российским диктатором. В частности, он объявил о переговорах с Путиным по соглашениям по экономическому развитию между США и РФ.

Кроме того, сообщалось о том, что Украина и США перешли в финальную фазу переговоров по соглашению о полезных ископаемых. При этом сами переговоры украинская сторона характеризует как конструктивные.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первый вариант соглашения предусматривал раздел недр на уровне 50 на 50, что, по его словам, было недопустимым. Второй формат сделки стал гораздо яснее и уже включал значительные финансовые суммы – 500 млрд долларов.

В то же время, подчеркнул президент, с условиями нового соглашения все еще остается неопределенность. В частности важным аспектом является то, что на каждый доллар помощи от США Украина должна будет вернуть два, что фактически означает, что предоставленные средства могут рассматриваться как кредит. А это, отмечается, вызывает озабоченность справедливостью таких условий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в том числе титана, лития, урана и редкоземельных металлов. На временно оккупированных территориях размещены ресурсы на сумму около 350 млрд. долларов, которые могут использоваться агрессором.

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