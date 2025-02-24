'Я веду серьезные дискуссии с Путиным': Трамп объявил о переговорах по соглашениям по экономическому развитию между США и РФ

Президент Дональд Трамп ведет серьезные дискуссии с российским диктатором. В частности, он объявил о переговорах с Путиным касательно соглашений по экономическому развитию между США и РФ.

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Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что "переговоры проходят очень хорошо".

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по прекращению войны, а также по крупным соглашениям в сфере экономического развития между США и Россией", – написал он.

Кроме того, Трамп заявил, что соглашение по ресурсам будет подписано "очень скоро". И США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.

"Я отметил важность жизненно важной "Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной. Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленное Украине", – написал он в соцсети.

Президент США также добавил, что считает, что это соглашение "поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу".

Ранее сообщалось о том, что Украина и США перешли в финальную фазу переговоров по соглашению о полезных ископаемых. При этом сами переговоры украинская сторона характеризует как конструктивные.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первый вариант соглашения предусматривал раздел недр на уровне 50 на 50, что, по его словам, было недопустимым. Второй формат сделки стал гораздо яснее и уже включал значительные финансовые суммы – 500 млрд долларов.

В то же время подчеркнул президент, что с условиями нового соглашения все еще остается неопределенность. В частности важным аспектом является то, что на каждый доллар помощи от США Украина должна будет вернуть два, что фактически означает, что предоставленные средства могут рассматриваться как кредит. А это, отмечается, вызывает озабоченность справедливостью таких условий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в том числе титана, лития, урана и редкоземельных металлов. На временно оккупированных территориях размещены ресурсы на сумму около 350 млрд. долларов, которые могут использоваться агрессором.

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