Команды Трампа и Зеленского в Нью-Йорке согласовывают детали мирного соглашения с РФ – Axios

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, проведут встречу с украинской делегацией и советниками по вопросам национальной безопасности трёх европейских стран. Стороны должны обсудить детали возможного мирного соглашения с страной-агрессором Россией.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид. Он сослался сразу на два "осведомлённых источника" издания (само издание пока не публиковало такого сообщения).

Что известно о встрече

"Посланцы президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся уже сегодня вечером в Нью-Йорке с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить украинские предложения по соглашению о деэскалации с Россией – так отмечают два источника, осведомленные о ситуации", – сообщил Барак Равид.

В сети предполагают, что на встрече "ничего не будет решено", и максимум, на что можно рассчитывать, – это то, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер "охарактеризуют встречу как оптимистичную и продуктивную". Напомним: именно этими словами указанные посланцы американского президента охарактеризовали переговоры в Киеве во время своего первого официального визита в Украину.

Что предшествовало

22 сентября в Нью-Йорке, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Известно, что лидеры стран обсуждали вопрос производства Patriot в Украине.

Президент США заявил, что они совместно с Зеленским работают над завершением российско-украинской войны до наступления зимы.

В свою очередь Владимир Зеленский после встречи с Трампом сообщил, что готов к переговорам с Россией, однако сомневается, что российский диктатор Путин согласится на мирные переговоры.

Также в кулуарах Генассамблеи отмечалось, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с Россией. Так или иначе, американская сторона должна передать это предложение россиянам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!