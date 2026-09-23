"Я не знаю позиции России": Зеленский рассказал, на каких условиях Украина готова пойти на энергетическое перемирие. Видео

Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Если Россия не будет наносить удары по украинским системам энергоснабжения, отопления и водоснабжения, Киев готов воздерживаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 22 сентября. По его словам, США передадут российской стороне украинское предложение, а Украина готова рассмотреть любой формат такого энергетического перемирия.

Украина предлагает принцип: "Вы не нападаете — и мы не будем нападать на вас"

Зеленский пояснил, что украинское предложение предусматривает взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам.

"Мы готовы к энергетическому перемирию. Если они не хотят, чтобы мы наносили удары по их дизельному топливу, нефтеперерабатывающим заводам и т. д., значит, мы готовы. Если они не будут наносить удары по нашей энергетической системе, нашей системе отопления, водоснабжению. Вы не нападаете – и мы не будем нападать на вас", – сказал президент.

По его словам, Киев готов к любому формату соглашения о таком перемирии.

"Мы готовы к любому формату энергетического прекращения огня. Это наше предложение", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не знает, готова ли Россия согласиться на такое предложение. В то же время он выразил благодарность американской стороне за готовность передать его Москве.

"Я не знаю позиции России. Поэтому пусть Бог благословит американскую сторону, она найдет способ привлечь россиян к любым переговорам.

Президент подчеркнул, что любой формат переговоров со стороны РФ станет сигналом о том, что Москва готова двигаться к договоренностям.

"Я сегодня несколько раз подчеркивал, что любые переговоры со стороны России дадут сигнал о том, что они готовы действовать, потому что я не уверен, что они готовы действовать. Вот почему я считаю, что нам нужны США, европейцы", — сказал Зеленский.

Отдельно президент заявил, что обсуждал с Трампом возможное влияние Китая на Россию. По его словам, если американский президент будет взаимодействовать с председателем КНР Си Цзиньпином, это может дать Вашингтону дополнительные возможности влиять на позицию Владимира Путина.

США не требовали от Украины одностороннего прекращения огня

Отдельно президент подчеркнул, что вопреки отдельным публичным заявлениям с американской стороны, во время закрытой встречи Трамп не требовал от Украины в одностороннем порядке прекратить удары по российским НПЗ.

"Сегодня не звучало никаких просьб о том, чтобы Украина прекратила удары в одностороннем порядке. Нет, мы, напротив, говорили о том, что мы можем сделать с этой ситуацией", — заявил Зеленский.

По его словам, в ходе переговоров речь шла именно о возможности взаимного энергетического перемирия. Накануне американские СМИ сообщали, что Трамп призвал Зеленского прекратить украинские удары по российским НПЗ из-за влияния этих атак на мировые цены на дизельное топливо.

Зеленский также отметил, что Украина ранее уже заявляла о готовности к такому формату. Еще 16 сентября президент подчеркивал, что энергетическое перемирие должно означать отказ от ударов по энергетическим объектам с применением любых видов оружия.

Президент предупредил о возможном нарушении договоренностей со стороны России

Зеленский сказал, что во время разговора с американской стороной предупредил, что Россия может говорить о якобы желании закончить войну и о перемирии, но после окончания выборов вновь возобновить атаки.

"Я высказал свое личное мнение. Я сказал, что Путин будет рассказывать всем о прекращении войны, что он готов к переговорам, и это будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся выборы. А потом вы увидите, что атаки будут продолжаться, и он будет говорить вам, что это из-за Украины", — сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова поддержать энергетическое перемирие, если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам. В то же время Москва должна предоставить перечень своих объектов, в отношении которых она ожидает аналогичного воздержания от атак со стороны Украины.

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