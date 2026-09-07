Переговоры прошли, но прогресса нет: FT узнали подробности визита Виткоффа и Кушнера в Киев и Москву

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время визита в Киев представили президенту Украины Владимиру Зеленскому обновленные мирные предложения. Американская сторона привезла пересмотренные версии предыдущих наработок, но новых идей в них было немного.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По информации издания, продолжавшаяся несколько часов встреча Виткоффа и Кушнера с Зеленским не привела к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой.

Виткофф и Кушнер привезли в Киев обновленные предложения

По данным FT, американские представители представили украинской стороне обновленные версии документов, которые ранее рассматривались в качестве основы для потенциального мирного урегулирования.

Эти наработки были пересмотрены с учетом изменений после того, как в феврале переговоры приостановились на фоне начала войны США с Ираном.

В то же время источники издания отметили, что принципиально новых идей в предложенных документах было немного. Виткофф и Кушнер, по их словам, скорее пытались возобновить предыдущие наработки и сократить разногласия между Украиной и Россией.

После встреч Виткофф заявил, что доволен переговорами как в Москве, так и в Киеве.

Кушнер также сказал, что американская сторона представила в ходе переговоров "новые идеи", однако не раскрыл их содержания.

Донбасс остается главным препятствием

Одним из центральных вопросов переговоров стала территория Донбасса, значительная часть которой остается под контролем Украины.

Россия претендует на весь регион и объявила его частью РФ, однако не смогла полностью захватить Донбасс даже после многолетних боевых действий. В настоящее время Россия контролирует около 75% территории региона, тогда как остальная часть остается под контролем Украины.

Для Зеленского вопрос территорий остается принципиальным. Президент подчеркнул, что Украина не согласится передавать России Донбасс или какие-либо другие территории, которые в настоящее время удерживают украинские войска.

После переговоров Зеленский подтвердил, что территориальный вопрос поднимался в ходе встречи. В то же время он заявил, что такие вопросы должны решаться непосредственно "на уровне лидеров".

Таким образом, территориальные требования Москвы остаются одним из ключевых препятствий для достижения договоренностей.

Война может продолжаться и после наступления зимы

По словам источников FT, в ходе воскресных переговоров стороны в целом сошлись во мнении, что завершение войны до наступления зимы вряд ли возможно.

В то же время американские представители заявили, что, по их мнению, до зимы все еще можно добиться прогресса в переговорном процессе.

Кушнер после встречи также сообщил, что США хотят возобновить трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября в Киеве специальные посланники президента США Дональда ТрампаСтив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской переговорной командой. Во время визита для американских гостей организовали небольшую экскурсию по Софийскому собору, против которой выступала российская сторона. После экскурсии украинская и американская делегации приступили к переговорам. Беседа длилась несколько часов и проходила в несколько этапов.

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