Когда НАТО завершит разработку гарантий безопасности для Украины: Сунак назвал сроки

Премьер-министр Британии Риши Сунак предположил, что союзники из НАТО смогут завершить разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Он ожидает, что это произойдет до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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Об этом информирует издание Bloomberg. Отметим, что встреча лидеров натовских стран в столице Литвы намечена на 11-12 июля 2023 года.

Британский премьер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что поддерживает идею окончательного вступления Украины в НАТО.

В то же время он настаивает на том, чтобы до этого также был план обеспечения безопасности украинского государства, которое уже год борется с полномасштабной агрессией РФ.

По словам политика, страны НАТО должны думать о будущем. Оно, выразил убеждение он, зависит в том числе и от того, как ионы защищают безопасность Украины.

"Это разговор, который мы должны начать, потому что Вильнюсский саммит является хорошим местом для завершения", – процитировало СМИ слова Риши Сунака.

На днях генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявил, что союзники поддерживают будущее членство Украины в НАТО. Однако, добавил он, ныне главные усилия блока сосредоточены на поддержке украинского государства в борьбе с агрессией России.

Ранее же генсек Альянса выражал надежду, что Украина сможет стать членом НАТО после того, как выиграет войну с РФ.

Со своей стороны министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже вступила в НАТО. Глава Минобороны пообещал сделать все, чтобы это вступление состоялось де-юре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Украина, НАТО и Евросоюз впервые проведут встречу в трехстороннем формате. Она пройдет в Брюсселе с целью укрепления партнерства и сотрудничества стран по защите Украины и Европы.

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