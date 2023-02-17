Украина, ЕС и НАТО впервые проведут трехстороннюю встречу в день, когда Путин будет обращаться к Федеральному собранию

Украина, Евросоюз и НАТО 21 февраля проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе. Это будет первая встреча в таком формате, ее целью станет укрепление партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса. В России в этот день состоится послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Во вторник, 21 февраля 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеомп Боррелем в штаб-квартире НАТО", - говорится в пресс-анонсе на сайте НАТО .

После встречи, согласно анонсу, Столтенберг, Боррель и Кулеба выступят с общим заявлением перед прессой.

Как отметил Кулеба, встреча в таком формате станет первой за всю историю независимой Украины.

"Это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате. Я с нетерпением жду встречи Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

За считанные дни до встречи Кулеба во главе украинской делегации принимает участие в Мюнхенской конференции безопасности, которая стартовала 17 февраля и продлится до 19 февраля. Украинская делегация планирует поднять три ключевые темы: поставки дальнобойных ракет в Украину и разблокирование передачи западных истребителей, вступление нашего государства в НАТО, а также будущее РФ. Официальные представители России к участию в конференции не приглашены.

Ожидается, что именно война в Украине станет ключевой темой встречи лидеров государств в немецком Мюнхене.

В первый день конференции в онлайн-формате присоединился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что "украинской победе нет альтернативы", сравнил Украину с библейским Давидом, который противостоит "Голиафу"-России и может победить гораздо более сильного врага, а также призвал остановить РФ ради безопасности в Европе.

В то же время 21 февраля, когда состоится встреча Украина-НАТО-ЕС, Путин в Москве выступит с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что главной темой его послания также станет война России против Украины. В то же время, от мероприятия ожидают важных заявлений, от объявления о новой мобилизации в РФ до "присоединения" к России Беларуси или самопровозглашенной Абхазии, созданной Кремлем.