Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе, но есть ключевая задача

Союзники по НАТО поддерживают будущее членство Украины в Альянсе. Однако сейчас его главные усилия сосредоточены на поддержке Киева в борьбе с российским агрессором.

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Об этом 18 февраля во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Позиция НАТО по поводу будущего членства Украины остается неизменной. Мы согласились еще в 2008 году, что Украина станет членом Альянса, и это остается нашей позицией", – сказал он.

Столтенберг добавил, что важно обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства – без этого нет смысла обсуждать любые ее отношения с НАТО в будущем.

"Поэтому срочной является необходимость оказать Украине военную поддержку, что союзники по НАТО и его партнеры и делают каждый день", – сказал генсек, отвечая на вопросы народного депутата Украины Алексея Гончаренко о возможности практических шагов по ускорению процесса вступления в НАТО во время следующего саммита Альянса (11-12 июля).

В то же время, Столтенберг считает важным фактором для укрепления безопасности в Европе быстрого вхождения в НАТО Финляндии и Швеции. Он предположил, что этот процесс может быть завершен во время саммита в Вильнюсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Украина после своей победы станет членом НАТО. По его словам, победа – единственный путь Киева к более тесному евроатлантическому сотрудничеству.

Столтенберг также объяснил, почему Запад затягивает поставки Украине истребителей. Сначала нужно передать Киеву уже обещанные танки и системы ПВО, а на поставки боевых самолетов требуется значительно больше времени, отметил генсек НАТО.