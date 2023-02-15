Столтенберг: Украина после победы станет членом НАТО, сейчас наш приоритет – помочь ей одолеть агрессора

Украина может стать членом НАТО после своей победы и сохранения суверенитета. Сейчас приоритетом для Альянса является помощь Украине в полномасштабной войне с российским агрессором.

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Об этом 15 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе по итогам встречи в формате "Рамштайн". "Относительно Украины позиция НАТО не изменилась: Украина станет членом Альянса, но сейчас фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне", – сказал он.

Генсек НАТО добавил, что единственный путь Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы она победила как суверенное государство.

В настоящее время союзники Киева по НАТО стремятся к тому, чтобы украинские войска получили вооружение, необходимое "для вытеснения российских захватчиков".

Кроме того, по словам руководителя Альянса, идет работа над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти на стандарты НАТО, "улучшить совместимость, провести реформу безопасности и обороны".

"И это приблизит Украину к Альянсу", – сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже де-факто вступила в НАТО. Он пообещал сделать все, чтобы страна стала членом Альянса де-юре.

30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, наша армия давно доказала, что достойна стать частью Альянса, и отвечает всем его стандартам.

Напомним, 14-15 февраля в Брюсселе состоялось 9-е заседание более 50 министров обороны Запада в формате "Рамштайн". На встрече идет речь о предоставлении Украине бронетехники, дальнобойных ракет и истребителей – вооружения, способного переломить ход войны.