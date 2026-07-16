Клименко отказался, а Федоров получит второй шанс? Что происходит вокруг назначения министра обороны

В Верховной Раде возникла неопределенность в отношении назначения нового министра обороны Украины. Ранее рассматриваемая кандидатура Игоря Клименко не набрала необходимой поддержки, а сам он, по данным депутатов, отказался от должности.

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В то же время действующий министр обороны Михаил Федоров может получить шанс сохранить свой пост, однако окончательное решение ещё не принято. OBOZ.UA рассказывает всё, что известно.

Голосов за Клименко нет

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на данный момент в парламенте отсутствует необходимое количество голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны.

"За Клименко как министра обороны голосов на данный момент нет. Соответственно, сегодня за него никто голосовать не будет", – отметил он.

По его словам, фракция "Слуга народа" уже провела заседание и внесла список кандидатов в новый состав правительства, однако без окончательного решения по Министерству обороны. Ожидается, что после голосования по основному составу Кабмина состоится отдельное заседание фракции, на котором вновь рассмотрят кандидатуру на эту должность.

Отказ Клименко и пауза в принятии решения

Народный депутат Мария Мезенцева заявила, что Игорь Клименко отказался от назначения. Таким образом, голосование по его кандидатуре в Верховной Раде в ближайшее время не состоится.

Это решение фактически приостановило процесс назначения нового главы оборонного ведомства и вынудило политическое руководство искать другие варианты.

Позиция Федорова: дело не в должности

Сам Михаил Федоров прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что для него ключевым является не сама должность, а возможность влиять на исход войны.

"Сейчас речь вообще не обо мне… ключевой вопрос – это корень проблемы, который мы должны решить. Если мы его решим, у нас достаточно людей, которые могут занимать эти должности", – отметил он.

Федоров также подчеркнул, что уже обсуждал ситуацию с президентом и не выдвигает никаких условий относительно своего пребывания в должности.

"Мне не нужна должность министра обороны для того, чтобы быть министром обороны. Мне нужна эта должность для того, чтобы победить в войне", – заявил он.

Напомним, утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

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