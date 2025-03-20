Канада ведет переговоры с ЕС по присоединению к новому проекту по расширению военной промышленности – NYT

После обострения отношения с США в Канаде начали переговоры с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту по расширению военной промышленности. В случае достижения договоренностей канадские производители могут получить новые контракты и снизят зависимость от Соединенных Штатов.

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Речь идет об участии Канады в производстве европейских истребителей и другой военной техники на ее собственных промышленных предприятиях. Об этом сообщает The New York Times.

Сотрудничество в военной промышленности Канады с Европейским союзом подчеркивает, как традиционные союзники США углубляют свои связи без участия США, чтобы оградить себя от непредсказуемых шагов американского президента Дональда Трампа. Европейские и канадские чиновники рассказали, что на сегодняшний день ведутся подробные переговоры о включении Канады в новую оборонную инициативу ЕС. Цель состоит в том, чтобы стимулировать оборонную промышленность ЕС и в конечном итоге предложить достойную альтернативу Соединенным Штатам, которые сейчас доминируют.

В частности, по словам чиновников, Канада сможет войти в реестр европейских производителей военной продукции, используя свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, который производится компанией Lockheed Martin. Однако пока никакие конкретные контракты не обсуждались.

Программа ЕС нацелена на приоритет продукции европейского производства, при этом 65% стоимости компонентов поступает либо из блока, либо от партнеров, подписавших с ним определенный тип сделки. В рамках текущих переговоров Канада поможет поставить дополнительные 35% и может пойти дальше, если выступит посредником в дополнительном соглашении.

Согласно условиям обсуждения, Канаде также будет предоставлен преференциальный доступ на рынок военной техники ЕС в качестве альтернативы закупке техники у США. Стоит отметить, что в документе, подготовленном Евросоюзом для изложения планов своей оборонной инициативы, Канада была прямо упомянута, что намекает на переговоры о включении страны в проект военной промышленности ЕС.

Напомним, Канада может отказаться от контракта с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35 для своих Военно-воздушных сил. Такое решение может быть принято на фоне ухудшения отношений с США.

Ранее сообщалось, что с 2027 года современные американские истребители F-35 составят основу Военно-воздушных сил Германии. Однако несмотря на передачу техники в пользование немцам, американцы продолжат оказывать значительное влияние на боевую готовность самолетов. В связи с этим в Берлине опасаются, что президент США Дональд Трамп может приказать отключить поддержку истребителей F-35.

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