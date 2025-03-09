Трамп может отключить поддержку F-35? В Германии забили тревогу

С 2027 года современные американские истребители F-35 составят основу Военно-воздушных сил Германии. Однако несмотря на передачу техники в пользование немцам, американцы продолжат оказывать значительное влияние на боевую готовность самолетов.

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В связи с этим в Берлине опасаются, что президент США Дональд Трамп в один момент может приказать отключить поддержку истребителей F-35. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Источники в военных кругах Германии считают, что на данный момент оснований для паники нет. Немецкие военные считают маловероятной возможность того, что США поставит ВВС Германии в зависимость и прекратят поддержку истребителей F-35.

При этом американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin уже сталкивалась с проблемами программного обеспечения для истребителей F-35, что привело к задержке поставок самолетов в Данию, Норвегию и Бельгию. Несмотря на это немецкое правительство не намерено отказываться от контракта на покупку F-35.

Примечательно, что опасения по поводу дальнейшей поддержки истребителей возникли после того, как Соединенные Штаты приостановили поставки военной помощи Украине и отменили доступ к разведывательным данным. Эта ситуация вызвала тревогу среди европейских стран, которые закупают оружие у США и остаются зависимыми от Вашингтона в плане дальнейшего функционирования вооружения.

По информации Financial Times, зависимость Европы от США растет. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2019 по 2023 год на долю Америки пришлось 55% импорта оборонной техники в Европу, тогда как в предыдущие пять лет этот показатель составлял 35%.

Специалисты объясняют, что американские истребители полагаются на постоянные обновления и техническую поддержку со стороны США через свою Автономную логистическую информационную систему, которая должна быть заменена программой-преемницей, известной как ODIN (Operational Data Integrated Network). Системы управляют всем – от планирования миссий и баз данных угроз до диагностики технического обслуживания.

Еще до прихода к власти Трампа, на ранних этапах программы F-35, Великобритания – крупнейший покупатель, который производит множество деталей для самолета – запросила гарантии "операционного суверенитета". Некоторые гарантии были даны в 2006 году, но ни один союзник США не имеет такого уровня доступа к исходному коду системы, как Вашингтон. В свою очередь корпорация Lockheed Martin заявила, что в рамках своих государственных контрактов поставляет "всю системную инфраструктуру и данные, необходимые всем клиентам F-35 для поддержания работы самолета". Однако в Lockheed Martin уточнили, что зарубежные военные продажи являются "межправительственными сделками, поэтому все дальнейшее лучше решать правительствам США или соответствующих клиентов".

В частности, министерство обороны Швейцарии недавно подчеркнуло, что его F-35 может использоваться "автономно" после того, как возникли вопросы о влиянии США на самолет. Но оно добавило, что ни один современный западный истребитель не является полностью независимым от защищенных систем передачи данных США и спутниковой навигации GPS, даже тех, которые производятся европейскими производителями.

Напомним, Бельгия рассчитывает поставить истребители F-16 Украине в 2026 году. Отсрочка поставок связана с тем, что Брюссель ожидает более новые боевые самолеты F-35, которыми должен заменить нынешний авиапарк.

Ранее сообщалось, что истребители Mirage-2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, уже сбивают ракеты оккупантов в украинском небе. Их первые достижения – уничтожение крылатых ракет россиян Х-101 во время массированной атаки 7 марта.

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