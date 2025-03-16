Канада может отказаться от американских истребителей F-35 на фоне ухудшения отношений с США: чем хотят заменить

Канада может отказаться от контракта с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35 для своих Военно-воздушных сил. Такое решение может быть принято на фоне ухудшения отношений с США.

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Вместо американских истребителей канадские власти рассматривают возможность приобретения шведских Gripen производства компании Saab. Об этом в эфире телеканала CBC заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

По его словам, канадские Военно-воздушные силы определили истребитель F-35 как платформу, в которой они нуждаются. В то же время правительство вместе с военными будут изучать альтернативные варианты, чтобы иметь возможность дополнить парк F-35 другими истребителями.

В частности, во время тендера, проводимого ВВС Канады, шведские Saab Gripen оказались на втором месте, уступив американской корпорации Lockheed Martin. Тем не менее шведская компания Saab предлагала Канаде проводить частичную сборку самолетов на территории и передать стране часть интеллектуальной собственности. Такое сотрудничество позволило бы проводить плановое обслуживание истребителей на территории Канады.

Стоит отметить, что в 2023 году Канада заказала у американского производителя Lokheed Martin 88 истребителей F-35. Сумма сделки составила 13,5 миллиарда долларов. Первые шестнадцать истребителей уже были оплачены и должны быть взяты на вооружение ВВС Канады в начале 2026 года.

Глава канадского оборонного ведомства объяснил, что Канада может принять первые 16 истребителей F-35. Но остальную часть авиации власти могут закупить у европейских производителей, в частности шведской Saab Gripen.

Ранее сообщалось, что с 2027 года современные американские истребители F-35 составят основу Военно-воздушных сил Германии. Однако несмотря на передачу техники в пользование немцам, американцы продолжат оказывать значительное влияние на боевую готовность самолетов. В связи с этим в Берлине опасаются, что президент США Дональд Трамп может приказать отключить поддержку истребителей F-35.

Напомним, Бельгия рассчитывает поставить истребители F-16 Украине в 2026 году. Отсрочка поставок связана с тем, что Брюссель ожидает более новые боевые самолеты F-35, которыми должен заменить нынешний авиапарк.

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