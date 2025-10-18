'Иссякает терпение': Белый дом сделал новое заявление после встречи Трампа с Зеленским

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжает активно работать над достижением мира между Украиной и Россией. Однако терпение Вашингтона относительно длительной войны "исчерпывается".

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News, комментируя результаты встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 17 октября в Вашингтоне. Перед этим американский лидер имел разговор с Владимиром Путиным.

"В обоих случаях беседы были сердечными, но очень откровенными, и президент Соединенных Штатов сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими и уставшими от этой войны", – сказала Левитт.

Она подчеркнула, что Россия и Украина должны "признать реалии на местах" и "найти путь к мирному соглашению".

"Потому что терпение президента Трампа и американского народа к этой войне исчерпывается. Он был очень откровенен", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, после встречи с Трампом президент Украины подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. Ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

