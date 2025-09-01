Ирландия готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 1 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Дублин готов сделать свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

Об этом сообщил глава Украинского государства, но не раскрыл, что именно может сделать Ирландия в случае потенциального мирного соглашения. "Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности", – заявил президент.

Что еще обсудили Зеленский и Мартин

Одной из тем были санкции против государства-агрессора России. Зеленский отметил, что Украина и Ирландия "одинаково видят необходимость усиления давления на РФ", в том числе и через введение вторичных экономических ограничений.

"Надо сделать все возможное, чтобы в Москве наконец почувствовали, что эта война является для них действительно дорогой. Только так там начнут думать о том, как закончить то, что сами начали", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил Мартина за теплые слова поддержки и сочувствия, солидарность с украинцами и семьями, которые потеряли своих родных и близких.

"Сегодня дети в Украине снова пошли в школу, и мы особенно благодарны Ирландии за помощь в обустройстве укрытий. Благодаря этому еще больше наших школьников могут учиться офлайн и быть в безопасности. Мы также говорили о помощи с финансированием для обеспечения учеников бесплатным питанием. Договорились искать возможности", – проинформировал президент.

Киев очень ценит поддержку украинского европейского будущего со стороны Дублина и четкую позицию о том, что Украина и Молдова должны двигаться вместе в переговорном процессе.

Как ранее писал OBOZ.UA:

