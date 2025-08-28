"Кремль не остановится ни перед чем": в ЕС пообещали ударить по России новыми санкциями за обстрел Украины

Европейский Союз разрабатывает 19-й пакет санкций против России, и вскоре ограничения будут официально представлены. Кроме того, Европа продвигается в вопросе использования замороженных суверенных российских активов для обороны и восстановления Украины.

Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, комментируя массированную атаку, которую агрессор нанес по Украине в ночь на 28 августа. В результате обстрела были нанесены повреждения и миссии ЕС в Украине.

Новые санкции не за горами

Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Кремль "не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, бездумно убивая гражданских – мужчин, женщин и детей". Поэтому ЕС обеспечит мощную и непоколебимую поддержку Украины, которую президент ЕК назвала "соседом, партнером, другом и будущим членом" Евросоюза.

"Именно поэтому мы сохраняем максимальное давление на Россию. Это означает усиление нашего санкционного режима. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций, а параллельно продвигаем работу с российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – отметила она, выступая в Брюсселе.

ЕС продолжит покупать нефть и газ у РФ

Ранее СМИ узнали, что новые санкции против России могут разочаровать украинскую власть, поскольку импорт энергоресурсов из страны-агрессора снова не попадет под ограничения. Зато целью 19-го санкционного пакета станет "теневой флот" и компании, которые помогают Кремлю обходить уже введенные ограничения.

Новые ограничения могут быть представлены до конца сентября, но мер по импорту нефти и газа в нем не будет, сообщает Politico, ссылаясь на данные анонимных европейских дипломатов. Хотя именно это является одним из главных источников наполнения кремлевской казны.

Дипломаты считают, что самыми болезненными последствиями для Москвы станут вторичные санкции США против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. Некоторые аналитики считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на прямые переговоры с Трампом ранее в этом месяце лишь после того, как США наложили на Индию высокие пошлины из-за покупки дешевой российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может официально накладывать санкции на конкретные корабли и самолеты, которые участвуют в теневой деятельности России. Это позволит эффективнее блокировать пути обхода санкций.

