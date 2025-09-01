Трамп 'очень терпелив' к Путину: Каллас отреагировала на требования диктатора РФ

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приветствовала усилия президента США Дональда Трампа, который пытается закончить войну России против Украины дипломатическим путем. Однако глава Белого дома слишком терпелив к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявила она.

Об этом политик высказалась 1 сентября на полях Стратегического форума в городе Блед (Словения). Ее цитирует "Радио Свобода".

"Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпелив к Путину", – заметила вице-президент Еврокомиссии.

Она считает, что российская экономика не лучше справляется с санкциями и они действительно имеют влияние на диктатора.

"Давление – единственное, к чему Путин действительно относится серьезно. Причина, почему он хотел провести встречу на Аляске, заключалась в отсрочке угрозы санкций, которая поступала от США. Поэтому он на самом деле не хочет санкций. Если оценить их влияние на российскую экономику, то видно, что санкции действительно работают", – считает Каллас.

Она сообщила, что Европейский Союз уже работает над 19-м пакетом. Каллас приветствовала вторичные экономические ограничения, принятые США, но добавила: "Если бы мы все были жестче к Путину, то эта война уже закончилась бы".

Агрессор не готов к миру, а его требования являются ловушкой

Ультиматум Путина о полном выходе украинских войск с Донбасса является опасным.

"Все начинают говорить о том, от чего Украина должна отказаться, и говорят, что, конечно, [Владимир] Зеленский должен решать, от каких территорий отказываться... Понимаете, это действительно не учитывает суть того, что Россия не сделала никаких уступок, в то время как все говорят о том, от чего Украина должна отказаться", – обратила внимание госпожа дипломат.

Никаких признаков, что Москва готова к миру, она не видит. Наоборот – по мнению чиновницы, РФ готовится к продолжению войны.

"Приближается зима. Мы видим, что они готовят атаки на энергетическую инфраструктуру [Украины], чтобы нанести как можно больше боли, и поэтому нам также нужно готовиться... Нужно как минимум двое, чтобы хотеть мира, и достаточно одного, чтобы хотеть войны. И пока Россия все еще хочет войны, мира не будет", – подытожила глава дипломатии ЕС.

