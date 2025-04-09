'Иран не должен иметь ядерное оружие': Нетаньяху после встречи с Трампом озвучил два сценария развития событий

Руководство Соединенных Штатов и Израиля согласны с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Достичь этого можно либо прямым соглашением с США, либо военными действиями, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

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Такое заявление израильский премьер сделал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что во время его "второго за два месяца визита в США" стороны прежде всего обсудили темы Ирана и сектора Газа.

"Мы соглашаемся, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Это может быть достигнуто соглашением, но только если это будет соглашение по "ливийскому сценарию": когда заходят, подрывают объекты, демонтируют все оборудование – и это делается под наблюдением американцев и самими американцами", – рассказал Нетаньяху.

По его определению, это "хороший" вариант. Но он не единственный.

"Второй вариант – если сделки не будет. Что они просто затянут переговоры, и тогда остается военный вариант. Все это понимают. Мы подробно обсудили это", – добавил израильский премьер.

Также Трамп с Нетаньяху обсудили Газу, "уничтожение ХАМАС" и освобождение заложников, стремление Турции создать военные базы в Сирии (в Израиле такую идею считают угрозой), и новые пошлины США в рамках торговой войны Трампа.

Относительно первого израильский премьер не сказал ничего конкретного, а относительно второго – пообещал обратиться в США за помощью "если она понадобится".

А по поводу пошлин – по словам Нетаньяху, для Израиля "снизить свой торговый дефицит с США до нуля не очень сложно", и Израиль "сделает это".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже ведет прямые переговоры с Ираном о ядерной программе страны. В субботу, 12 апреля, запланирована "очень большая встреча" с участием официальных лиц "почти на самом высоком уровне".

Напомним, как еще в марте 2025 года Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение со Штатами о неядерном статусе, иначе очень скоро с ним "что-нибудь произойдет".

Хотя кроме землетрясения, за это время в Иране ничего не произошло, там осудили угрозы США применить силу и пообещали защищать свой суверенитет. В Тегеране предупредили, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые Вашингтон будет нести полную ответственность.

Более того, иранский верховный лидер Али Хаменеи сказал, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

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