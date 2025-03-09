'Иран не ведет переговоры с теми, кто его запугивает': Хаменеи отреагировал на заявление Трампа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу, 8 марта, отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры с правительствами, которые его запугивают.

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Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода". Во время своей речи Хаменеи прямо не упомянул Соединенные Штаты Америки или администрацию Трампа, однако высказался в отношении правительств, которые хотят навязывать свои требования.

Они, по словам верховного лидера Ирана, настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только хотят "доминировать".

Хаменеи подчеркнул, что цель этих стран в переговорах состоит не в решении вопросов, а в том, чтобы изменить политику Ирана в разных сферах. Он отметил, что вопрос относительно ядерной программы Ирана является лишь частью требований Запада – они хотят вести переговоры относительно оборонных и ракетных программ Тегерана и его международного потенциала.

Напомним: Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, или очень скоро с ним "что-то случится". Президент США также сообщил, что он направил письмо Али Хаменеи, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения касательно ядерной программы страны.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 8 марта заявил, что письмо Трампа "еще не дошло" до иранской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, по возвращении Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

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