'Хотелось бы решить ядерный вопрос путем переговоров': Трамп заявил, что США и Иран находятся на прямой связи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже ведет прямые переговоры с Ираном о ядерной программе страны. В субботу, 12 апреля, запланирована "очень большая встреча" с участием официальных лиц "почти на самом высоком уровне".

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С таким заявлением Трамп выступил в понедельник, 7 апреля, во время общения с журналистами в Белом доме после переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По его словам, Штаты предпочли бы урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана путем переговоров, что отвечает и интересам Тегерана.

Американский президент подчеркнул, что переговоры с Ираном будут прямыми, а не через посредников.

"Я думаю, что все согласны с тем, что заключение соглашения было бы лучше, чем совершение очевидного. И очевидное — это не то, в чем я хочу участвовать или, откровенно говоря, к чему хочет быть причастным Израиль. Поэтому мы посмотрим, сможем ли этого избежать. Но это становится очень опасной территорией. И надеюсь, эти переговоры будут успешными. И я думаю, что это будет в интересах Ирана, если они будут успешными", – отметил Трамп.

Издание Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника отмечает, что Нетаньяху предложил Трампу "ливийскую модель" ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривает полное сворачивание ядерной программы Тегерана.

Израильский премьер считает, что шансы на соглашение между США и Ираном крайне низки. Он планировал представить главе Штатов, "как должна выглядеть хорошая сделка".

В то же время, Daily Express утверждает, что Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на соглашение о неядерном статусе. Вашингтон требует от Тегерана избавиться от своей ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA :

– в марте 2025 года Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение со Штатами о неядерном статусе, иначе очень скоро с ним "что-нибудь произойдет".

– В Иране осудили угрозы США применить силу и пообещали защищать свой суверенитет. В Тегеране предупредили, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые Вашингтон будет нести полную ответственность.

– Иранский верховный лидер Али Хаменеи сказал, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

– После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

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