Очень скоро что-то произойдет с Ираном, и вы об этом услышите, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, или очень скоро с ним "что-нибудь произойдет". "Вы об этом услышите", – добавил он.

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Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете в пятницу, 7 марта. Он анонсировал, что ближайшие дни "будут интересными", когда речь идет об Иране.

"Мы приближаемся к финальным штрихам в отношениях с Ираном. Мы дошли до финальных моментов. Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Что-то должно произойти очень скоро. Я предпочел бы иметь мирное соглашение, чем другой вариант, но другой вариант решит проблему", – сказал президент США.

Ранее Трамп в интервью Fox Business сообщил, что в среду, 5 марта, он направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения касательно ядерной программы страны.

"Другая альтернатива заключается в том, что вы должны что-то сделать, поскольку Иран не может иметь ядерное оружие", – сказал Трамп.

Однако представительство Ирана в ООН впоследствии заявило, что не получало никакого письма от Трампа.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не возобновит переговоры с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы, пока президент США Дональд Трамп применяет свою политику "максимального давления", передает The Times of Israel.

Иран будет продолжать диалог с другими участниками переговоров, но не будет взаимодействовать с США в рамках подхода Трампа по ужесточению санкций, заявил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы все страны в мире отказались от ядерного оружия. Он сказал, что уже разговаривал на эту тему с Россией во время предыдущего президентского срока, а также говорил об этом с главой КНР Си Цзиньпином.

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