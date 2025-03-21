У ядерного объекта в Иране произошло землетрясение: есть ли угроза населению

Мощное землетрясение произошло в пятницу, 21 марта, вблизи Исфахана в центральном Иране. Эпицентр землетрясения находился всего в 26,5 километрах от ядерного объекта в Натанзе, главной в стране фабрики обогащения урана.

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По данным Иранского сейсмологического центра, в этом районе произошли колебания земли с магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера. А уже через два часа там произошло второе и третье землетрясение с магнитудой в 3,4 и 4,5 балла соответственно.

По словам руководителя кризисного управления провинции Исфахан Рези Мусави, в настоящее время группы экстренной помощи оценивают пострадавшие районы.

Также в это время в южной провинции Ирана Бушер произошло землетрясение с магнитудой в 4,3 балла. Однако пока не поступало никаких уведомлений о повреждениях в этом районе. В Бушере расположена "легальная" иранская атомная электростанция.

"Землетрясение в центральном округе Натанз вызвало колебания зданий, и люди вышли на улицы и открытые просторы", – сообщил глава департамента управления кризисами офиса губернатора Исфахана Мансур Гласс Шишефоруш.

Официально в Иране сообщают, что в Натанзе находится лаборатория физиков-исследователей. В Вашингтоне утверждают, что это Центр ядерных технологий в Исфахане, крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана, в котором работает около трех тысяч ученых.

Лаборатория является частью ядерной программы Ирана. Известно, что подземная обогатительная фабрика этого центра защищена бетонным щитом толщиной около 7,6 метров. Все устройства в этом центре построены под землёй, на глубине от 40 до 50 метров земли.

Подземный дизайн конструкции выбран для "безопасности людей", а также для защиты от "возможного воздушного нападения", заявляли власти Ирана.

С момента его открытия в 2002 году объект стал мишенью десяти атак "многочисленных врагов Ирана". В большинстве из них Иран прямо обвиняет Израиль.

В последний раз такая атака произошла в 2023 году – израильская авиация нанесла удар по системе противовоздушной обороны Натанза.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа объявила о поставках в Израиль для противостояния Ирану GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Это так называемая "Мать всех бомб", одна из самых мощных неядерных авиабомб в мире.

Напомним, что недавно в итальянском Неаполе произошло землетрясение магнитудой в 4,4 балла, которое заставило местных жителей выбегать на улицы. Это был один из самых сильных подземных толчков в этом районе за последние 40 лет.

В Украине также участились такие явления. В феврале в Полтавской области произошло землетрясение с магнитудой в 3,67 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки фиксировались между Полтавой и Решетиловкой в 18.21 на глубине 3 км.

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