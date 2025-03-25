Тегеран пообещал 'тяжкие последствия' для США в случае 'любого акта агрессии' против Ирана

В Иране осудили угрозы США применить силу и пообещали защищать свой суверенитет. В Тегеране предупредили, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые Вашингтон будет нести полную ответственность.

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Об этом заявил посол и постпред Ирана при ООН Амир Саид Ираване в письме Совету Безопасности ООН, передает The Times of Israel. Он осудил "безосновательные обвинения" и угрозы со стороны чиновников администрации США и президента Дональда Трампа в адрес Ирана.

По словам посла, Иран будет "решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы в соответствии с международным правом от любых враждебных действий".

Эти заявления прозвучали на фоне того, что Соединенные Штаты начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемене, контролируемых хуситами, которых поддерживает Иран.

В США заявили, что уничтожили нескольких лидеров хуситов. Последние же проинформировали об ударе 18 дронами и ракетами по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman.

Комментируя эту ситуацию, Иравани призвал Совет Безопасности выступить против "вопиющих провокаций США". Но поскольку Штаты имеют право вето в Совете Безопасности, шансов, что это произойдет, нет.

Напомним: специальный представитель американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что при определенных обстоятельствах Соединенные Штаты могут прибегнуть к военным действиям против Ирана. Глава США Дональд Трамп намерен исключить наличие у Тегерана ядерного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем американский глава требует заключить новый договор об иранском ядерном потенциале в течение двух месяцев.

Иран отказывается от переговоров с США, если Вашингтон не изменит своей политики давления и подхода к любым переговорам. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, комментируя ситуацию вокруг возможного нового ядерного соглашения.

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