"Им конец": Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран значительно утратил свой военный потенциал и больше не располагает многими ключевыми элементами обороны. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social после очередной волны дискуссий вокруг политики его администрации в отношении Ирана.

Видео дня

Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social. Американский лидер резко отреагировал на заявления представителей Демократической партии, которые, по его словам, утверждают, что Иран сейчас находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

В своём посте он отметил:"Война ослабила Иран! У него больше нет ни военно-воздушных сил, ни военно-морского флота, ни средств ПВО, ни радаров, да и практически ничего другого".

Критика демократов

Трамп также подверг сомнению оценки своих политических оппонентов относительно ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что не понимает, как можно считать, что Тегеран стал сильнее после последних событий.

"И тем не менее демократы утверждают, что сейчас Ирану лучше, чем четыре месяца назад. Можете себе представить, что такое сходит с рук? Насколько же глупыми могут быть некоторые люди?" – написал президент США.

Через несколько минут после первого сообщения он опубликовал ещё один пост, в котором подчеркнул, что Вашингтон не действовал под давлением обстоятельств.

"Мы не пошли на встречу из отчаяния, а Иран – да. Им КОНЕЦ! Мы дождемся окончания этих 60 дней. Они не получат ни копейки, даже десяти центов!"

Условия соглашений

Напомним, что вечером 17 июня Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов и направленный на прекращение конфликта между США, Израилем и Ираном.

Документ предусматривает проведение переговоров между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней с возможностью продления этого срока. Главной целью консультаций обозначено достижение окончательного соглашения по иранской ядерной программе и международным санкциям.

Согласно условиям меморандума, Иран должен возобновить судоходство через Ормузский пролив, а Соединённые Штаты – прекратить морскую блокаду.

Что предшествовало

На данный момент документ "официально подписан" обеими сторонами. Хотя подписание было "заочным", с момента появления подписей под меморандумом он вступил в силу, отметил в ночь на 18 июня журналист Axios Барак Равид, сославшись на двух американских чиновников.

Еще на прошлой неделе Иран представил проект меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Согласно иранской версии документа, Иран сразу после подписания меморандума откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Кроме того, Иран обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие. До заключения окончательного соглашения Тегеран также обещает не повышать уровень обогащения урана и не расширять ядерные объекты.

А уже 15 июня сообщалось, что США и Иран подписали указанный меморандум (пока только в электронном виде) о взаимопонимании. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В обнародованной в Иране версии этого документа расхождений с американской версией якобы нет.

Однако, как сообщал OBOZ.UA, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены лишь на получение односторонней выгоды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!