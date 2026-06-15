США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде – Axios

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

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Об этом сообщил корреспондент Axios по международным вопросам Барак Равид в соцсети X. Он привел слова американского чиновника, который подтвердил факт подписания документа. По его данным,"президент Трамп и вице-президент Венс подписали меморандум, а председатель иранского парламента Галибаф также поставил свою подпись".

Что заявили стороны

Во время общения с журналистами американский чиновник сообщил, что меморандум уже подписан всеми сторонами. По его словам, документ был оформлен в электронном формате.

Также прозвучали заявления относительно ситуации на Ближнем Востоке. В частности, американская сторона подчеркнула, что в случае атаки со стороны группировки "Хезболла" Израиль имеет право на самооборону и ответные действия.

Отдельно Трамп выразил надежду на урегулирование ситуации в Ливане. Он отметил, что этот вопрос остается долгосрочным вызовом и требует дальнейших переговоров с "Хезболлой".

Детали меморандума

На момент публикации содержание меморандума о взаимопонимании не раскрывалось. Также не было обнародовано информации о конкретных положениях документа или дальнейших шагах сторон после его подписания.

Американский чиновник во время брифинга лишь подтвердил факт подписания меморандума и назвал участников процедуры . Дополнительных подробностей о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном не сообщалось.

Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о прекращении войны. Ситуацию осложнил израильский удар по Бейруту, который Трамп резко раскритиковал. Иран предупредил, что Ливан является одной из его "красных линий" на переговорах.

Ранее премьер-министр Пакистана заявил, что церемония подписания состоится в Швейцарии в пятницу, 19 июня.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 июня Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут мирное соглашение уже в воскресенье, 14 июня. По словам президента, Иран якобы согласился отказаться от разработки или приобретения ядерного оружия. Обогащенный уран армия США позже вывезет из страны и уничтожит, сообщал он.

– СМИ заявили, что в последние недели Исламская Республика значительно усилила охрану своих запасов урана, разрушив туннели, ведущие к подземным хранилищам, и заминировав входы в них. Теперь самим иранцам придется приложить значительные усилия, чтобы добраться до урана. Для этого понадобится тяжелая техника, но применить ее можно будет только после кропотливых работ по разминированию.

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