Иран обнародовал свою версию рамочного соглашения с США: что оно предусматривает

Иран представил проект меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Документ затрагивает вопросы ядерной программы, санкций, экспорта нефти и безопасности судоходства.

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После согласования документа страны- ы планируют в течение 60 дней обсудить условия окончательного соглашения. Об этом, со ссылкой на иранского чиновника, сообщает Reuters .

Что предлагает Иран

По данным источника, финальный проект меморандума уже содержит перечень основных обязательств и шагов, которые должны выполнить Тегеран и Вашингтон.

Согласно иранской версии документа, Иран сразу после подписания меморандума откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Кроме того, Иран обязуется не производить и не получать ядерное оружие. До заключения окончательного соглашения Тегеран также обещает не увеличивать уровень обогащения урана и не расширять ядерные объекты.

Вместе с тем США должны начать отмену морской блокады иранских портов. Завершить этот процесс Тегеран предлагает в течение 30 дней.

В финансовом блоке проекта указано, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Ирана до заключения окончательного соглашения. После достижения полноценных договоренностей США и ООН должны постепенно отменить действующие санкции по согласованному графику.

Также документ предусматривает временное смягчение нефтяных санкций. Это позволит Ирану продавать нефть и получать доходы от ее экспорта. Кроме того, США должны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов.

Отдельным пунктом меморандума стала подготовка плана восстановления и развития Ирана. Вашингтон вместе с региональными союзниками должен разработать его и согласовать с Тегераном в течение 60 дней.

Напомним, в Пакистане 13 июня заявляли, что Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о составляющих будущего мирного договора. Предварительное соглашение будет подписано в течение следующих 24 часов.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут мирное соглашение уже 14 июня. Согласно этим договоренностям, Ормузский пролив будет открыт для всех, а Иран не будет иметь ядерного оружия.

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