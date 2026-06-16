Ядерное оружие, Ормузский пролив и Ливан: Al Arabiya обнародовала проект состоящего из 14 пунктов меморандума между США и Ираном

Международный телеканал Al Arabiya 16 июня сообщил, что получил копию 14-пунктного соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в пятницу, 19 июня, между Соединёнными Штатами Америки и Ираном. В частности, соглашение предусматривает принятие плана восстановления Ирана на сумму в $300 млрд и открытие Ормузского пролива. В случае одобрения документа обеими сторонами, соглашение должно быть отдельно утверждено "обязательной резолюцией" Совета Безопасности ООН.

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Телеканал не уточнил, откуда он получил копию соглашения, но отметил, что Тегеран пока не ратифицировал проект меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. В целом"переговорный процесс находится на стадии окончательного согласования", отдельно сообщил телеканал.

Проект меморандума

В первом пункте документа указано, что Иран и США "вместе со своими союзниками в текущей войне" объявляют"о взаимопонимании и немедленном постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан". Второй пункт предусматривает "обязательное уважение суверенитета и территориальной целостности" обеих сторон с"воздержанием от вмешательства во внутренние дела"обоих государств.

Однако это еще не означает прекращения войны; меморандум касается лишь будущих переговоров. Соответственно, его третьим пунктом является"обязанность сторон вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней с возможностью их продления по взаимному согласию".

Что предлагается

Далее в меморандуме отдельными пунктами указаны предложения сторон. Так, уже в четвёртом и пятом пунктах подчеркивается, что"Соединённые Штаты снимают морскую блокаду и предотвращают любое вмешательство или препятствия" Ирану. В свою очередь, последний должен "восстановить движение через Ормузский пролив в течение максимум 30 дней до полной пропускной способности". Помимо снятия морской блокады, США также должны"вывести свои силы из прилегающих районов" (также в течение 30 дней).

США обязуются совместно со своими региональными партнерами "разработать комплексный план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию" Ирана, обеспечив при этом "финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов". Следующим пунктом документа определено "прекращение всех видов санкций" против Ирана (речь идет о санкциях Совбеза ООН, ограничениях МАГАТЭ, односторонних санкциях США и т. д.).

В свою очередь Иран "подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие". Дальнейшая судьба обогащенных радиоактивных элементов в Иране и "все другие взаимно согласованные ядерные вопросы, включая ядерные потребности Ирана", должны быть урегулированы в окончательном соглашении.

При этом в документе подчеркивается: "Иран сохранит статус-кво в отношении своей ядерной программы", а США "не будут вводить новые санкции" и "не будут усиливать свое военное присутствие в регионе".

Возврат денег

Также сразу после подписания меморандума и еще до определения даты отмены международых санкций Минфин США должен"выдать разрешения на экспорт иранской сырой нефти и нефтехимической продукции".

Отдельным пунктом документа является обязанность США вернуть Ирану все замороженные средства и активы.

И в последнем пункте меморандума указано, что окончательное соглашение между странами должно быть отдельно одобрено "обязательной резолюцией" Совета Безопасности ООН.

Что предшествовало

Еще на прошлой неделе Иран представил проект меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Согласно иранской версии документа, Иран сразу после подписания меморандума откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Кроме того, Иран обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие. До заключения окончательного соглашения Тегеран также обещает не повышать уровень обогащения урана и не расширять ядерные объекты.

А уже 15 июня сообщалось, что США и Иран подписали меморандум (в электронном виде) о взаимопонимании. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – ь спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены лишь на получение односторонней выгоды.

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