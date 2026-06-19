"Живем дальше". Пугачова сделала заявление после дня рождения Галкина и вызвала ажиотаж среди украинцев

Российская певица Алла Пугачева посвятила трогательный пост своему мужу, юмористу Максиму Галкину, на следующий день после того, как он отпраздновал 50-летие. Артистка поделилась новой фотографией с избранником и без лишних слов заявила: они продолжают жить своей жизнью.

Видео дня

Соответствующую публикацию певица разместила на своей личной странице в Instagram. Для поста по случаю юбилея мужа Пугачева выбрала снимок, на котором с нежной улыбкой на лице опирается на его плечо.

"Моему любимому 50. Живем дальше", – написала исполнительница, добавив множество смайликов с красными сердечками.

Совместное фото супругов вызвало настоящий ажиотаж среди подписчиков Аллы Пугачевой, в том числе и украинцев. Пользователи сети не упустили возможность выразить восхищение звездной парой, более того, несколько теплых слов оставили им и отечественные знаменитости, такие как журналист Дмитрий Гордон, певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, и дизайнер Екатерина Сильченко.

"Какие красивые люди".

"Поздравляю! Спасибо за смелость и порядочность! Долгих лет! Мирного неба!"

"Привет из Львова! Спасибо вам, Алла Борисовна и Максим Александрович, за поддержку Украины. Будьте здоровы и счастливы!"

"Классные!".

"Прекрасные люди, невероятные личности. Желаю, чтобы вы всегда были рядом и всегда были счастливы. Обнимаю из Киева".

Напомним, что после начала большой войны Алла Пугачева и Максим Галкин покинули территорию РФ. Знаменитости публично осудили кровавую политику Кремля, а юморист время от времени освещает в своих социальных сетях последствия террористической деятельности российской армии. Кроме того, пародист уже несколько лет изучает украинский язык и общается на нем в публичном пространстве. Подробнее о том, почему Галкин стал "костью в горле" для россиян, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Максим Галкин спел песню Степана Гиги на концерте в Таллинне и поразил идеальным знанием украинского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!