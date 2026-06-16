"Намерения не отвечают обязательствам": директор ЦРУ указал на риски невыполнения Ираном соглашения с США

Американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные ядерные уступки в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть нацелены на получение односторонней выгоды.

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В связи с этим внутри администрации Дональда Трампа развернулась острая дискуссия между сторонниками сделки и скептиками, указывающими на скрытые мотивы Ирана. Об этом сообщает Axios.

Скрытые мотивы Тегерана

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил президенту Трампу и высшему руководству США, что собранные разведданные ставят под сомнение искренность Ирана. Американские спецслужбы перехватили внутренние обсуждения иранских чиновников. Выяснилось, что то, как они общаются между собой, в корне противоречит заявлениям, которые они передают через посредников в США.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по соглашению. Поэтому вопрос подписания меморандума вызвал жесткие споры на встречах высокого уровня накануне его объявления.

Внутри администрации сформировались два лагеря. Скептически настроены по отношению к мирному соглашению директор ЦРУ Рэтклифф, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Они уверены, что Иран не пойдет на жесткие ядерные меры, требуемые Вашингтоном, и лишь использует меморандум для получения односторонней выгоды.

В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпредставители американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер активно лоббируют сделку.

Окончательное решение за Трампом

В Белом доме заявили, что президент выслушивает все точки зрения, но окончательное решение принимает самостоятельно. Чиновники подчеркивают, что Трамп подпишет только то соглашение, которое полностью исключит появление у Ирана ядерного оружия.

Американские чиновники заявляют, что у Ирана есть всего две-три недели, чтобы доказать серьезность своих намерений. Ожидается, что 19 июня вице-президент Вэнс, Виткофф и Кушнер должны встретиться со спикером парламента Ирана Мохаммедом-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Арагчи при посредничестве Катара и Омана, чтобы обсудить детали ядерных уступок. Если Тегеран не пойдет навстречу, процесс будет немедленно заморожен.

Ключевые вопросы соглашения

На данным момент документ из 14 пунктов является предварительным. Он продлевает режим прекращения огня и запускает 60-дневный раунд переговоров. Согласно этому соглашению, Иран обязуется не развивать ядерную программу.

В свою очередь Соединенные Штаты обязуются не вводить новые санкции против Ирана и не перебрасывать войска на Ближний Восток. Если итоговое соглашение будет достигнуто, США отменят санкции и выведут мобилизованные для возможной войны войска в течение 30 дней. Пока ядерная часть соглашения остается под вопросом, а экономические и логистические пункты уже вызывают споры.

Иран обещает обеспечить безопасный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней, в то время как США за 30 дней снимут морскую блокаду. При этом Тегеран уже намекает на введение платы за транзит в будущем. США обещают разблокировать иранские фонды, но по принципу "оплата за результат", когда средства будут выделяться только в ответ на реальные позитивные шаги Ирана.

Финальный документ предусматривает создание фонда на $300 млрд для развития экономики Ирана. Сторонники сделки утверждают, что эти деньги Иран увидит только в случае полной ликвидации ядерной программы и проведения внутренних реформ.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

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