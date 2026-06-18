Всего 14 пунктов: у Трампа обнародовали полный текст меморандума между США и Ираном

Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов зачитал полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ объявляет войну законченной, обязывает Иран открыть Ормузский пролив, а США – снять санкции и разрешить Ирану продавать нефть. Отдельно в меморандуме определены масштабные экономические стимулы для Ирана со стороны США.

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Также в документе отдельным пунктом предусмотрено обязательство США и Ирана начать переговоры и в течение максимум 60 суток достичь "окончательного соглашения". Этот меморандум должен быть подписан в Женеве 19 июня. Его полный текст обнародовало близкое к американскому президенту издание Axios.

Меморандум о взаимопонимании

Документ состоит из 14 пунктов

Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне, подписывая настоящий Меморандум о взаимопонимании, заявляют о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать друг против друга никаких войн или каких-либо военных операций, воздерживаться от угрозы силой или её применения друг против друга и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение, которое будет достигнуто, подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и другие положения настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней, с возможностью их продления по взаимному согласию. Сразу после подписания настоящего документа Соединённые Штаты Америки начнут снимать военно-морскую блокаду в отношении Исламской Республики Иран и полностьюпрекратят блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода морское движение должно пропорционально увеличиваться до уровня количества судов, посещавших Исламскую Республику Иран до войны.Соединенные Штаты Америки также обязуются вывести свои войска из районов, расположенных в непосредственной близости от Исламской Республики Иран, в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. После подписания настоящего Меморандума Исламская Республика Иран в течение 60 дней приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов из Персидского залива в Оманский пролив и обратно. Движение коммерческих судов начнётся немедленно, а на полное устранение технических и военных препятствий и разминирование Исламской Республикой Иран Ормузского пролива предоставляется 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Оман с целью определения будущего совместного управления морскими услугами в Ормузском проливе в сотрудничестве с другими государствами Персидского залива. Соединенные Штаты Америки совместно с партнерами обязуются разработать окончательный согласованный план реконструкции и экономического развития Исламской Республики Иран на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, разрешения и согласования для соответствующих финансовых операций будут предоставлены Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки обязуются в согласованные сроки в рамках окончательного соглашения отменить все виды санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции МАГАТЭ и все односторонние санкции США. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки, признавая критическую важность вопроса об отмене санкций, обязуются рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимной договоренности по ним. Исламская Республика Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились урегулировать вопрос о распоряжении накопленным обогащённым ураном в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами, согласно графику, упомянутому в пункте семь. Обе стороны также договорились обсудить вопрос об обогащении и другие согласованные вопросы, касающиеся ядерных потребностей Исламской Республики Иран, на основе приемлемой структуры, согласованной в окончательном соглашении. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают критическую важность вышеупомянутых ядерных вопросов и выражают намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимной договоренности по ним. До заключения окончательного соглашения Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились сохранять статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит текущий статус-кво своей ядерной программы, а Соединённые Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций и не будут размещать дополнительные силы в регионе. Соединенные Штаты Америки обязуются сразу после подписания настоящего меморандума (еще до отмены общих санкций) предоставить через Министерство финансов США разрешения на экспорт иранской сырой нефти и нефтепродуктов, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т. д. Соединенные Штаты Америки обязуются в полной мереобеспечить доступ к замороженным или ограниченным в использовании средствам и активам Исламской Республики Иран после реализации указанного меморандума. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран взаимно согласуют процедуры, связанные с разблокированием этих средств в ходе переговоров. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились о создании исполнительного механизма для мониторинга успешного выполнения настоящего Меморандума о взаимопонимании и соблюдения в будущем условий окончательного соглашения. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума, а также продолжения выполнения указанных мер, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных пунктов. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Что предшествовало

Еще на прошлой неделе Иран представил проект меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Согласно иранской версии документа, Иран сразу после подписания меморандума откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Кроме того, Иран обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие. До заключения окончательного соглашения Тегеран также обещает не повышать уровень обогащения урана и не расширять ядерные объекты.

А уже 15 июня сообщалось, что США и Иран подписали указанный меморандум (пока только в электронном виде) о взаимопонимании. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В обнародованной в Иране версии этого документа расхождений с американской версией вроде бы нет.

Однако, как сообщал OBOZ.UA, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены лишь на получение односторонней выгоды.

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