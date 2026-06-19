"Я думаю, что раунды переговоров с Россией возобновятся": Зеленский назвал условие встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры со страной-агрессором Россией вскоре возобновятся. В то же время вопрос о том, в каком именно формате будут проходить переговоры, пока остается открытым.

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Сам украинский лидер "верит в двустороннюю встречу". Об этом Владимир Зеленский сообщил 19 июня, во время общения с представителями СМИ вместе с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Что сказал Зеленский

"Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос – в каком формате. Европейцы за то, чтобы это был совместный трек с американцами. И все также поддерживают трек, который мы предложили", – отметил президент.

По его словам, лично он "верит в двустороннюю встречу".

"Но чтобы обязательно были партнеры. Потому что есть много вещей, на которые рассчитывает Украина: на гарантии безопасности после окончания войны, на членство в Европейском Союзе. Мы даем возможность "русским" выбирать формат", – отметил Владимир Зеленский.

В настоящее время позиции Украины в таких переговорах укрепляются. А именно – украинская армия усиливается одновременно с оказанием помощи нашему государству и усилением давления на агрессоров. По словам украинского лидера,"нам будут помогать гораздо больше".

"Это слова президента Трампа. Для того чтобы Путин понял, что помощь не прекратится, и поэтому ему желательно остановить войну. Никто не видит, что Путин хочет сесть за стол переговоров и закончить войну. Создается ощущение, что даже люди вокруг него уже понимают, что он не может оккупировать Украину и не может выиграть эту войну. Очень хочется, чтобы мы закончили войну как можно раньше. Для этого нужны санкции. И президент Трамп сказал, что он вернется к этой политике. Это также хороший сигнал", – отметил Владимир Зеленский.

Что говорят другие

О том, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину стоит провести личные переговоры о завершении войны, недавно говорил и президент США Дональд Трамп. Однако, по его мнению, "они не знают, как это сделать".

Также американский президент похвастался, что у него состоялась "продуктивная беседа о российско-украинской войне" с Зеленским. В этом контексте он отметил, что "что-то должно произойти" – вероятно, имея в виду следующие шаги по урегулированию.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться уже этим летом. По его мнению, Путин именно сейчас более открыт для переговоров. При этом немецкий министр подчеркнул, что Украина была готова к переговорам все это время.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский уже заявлял, что Киев выступает за организацию его встречи с Владимиром Путиным для проведения мирных переговоров до начала зимы. В Украине даже готовы рассмотреть для этого нейтральную площадку. Одновременно глава нашего государства сказал, что Москве предстоит очень тяжелая зима, если мирный договор не будет заключен к тому времени.

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