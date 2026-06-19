Жара в Европе достигнет 40 градусов: стоит ли ожидать аномалий в Украине

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в странах Западной Европы ожидается жара, местами превышающая +40 градусов. Однако Украине не стоит ожидать подобных аномалий.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко. По её словам, в ближайшие дни на территории нашей страны столбики термометров поднимутся максимум до +32 градусов.

На Европу надвигается жара

Синоптик отметила, что в ближайшие дни в ряде стран Западной Европы прогнозируется аномальная жара. В частности, уже на следующей неделе в Испании, Португалии и Франции температура воздуха может достигать более +40 градусов.

В то же время она подчеркнула, что опасаться жары свыше 30 градусов в Украине из-за новостей о европейских температурных рекордах не стоит.

"Благодатный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть и будет +30 с небольшим, но до +40 не дойдет", – успокоила Диденко.

Подробнее о погоде в Украине

В течение 20 – 21 июня в Украине сохранится теплая погода. Днем температура воздуха составит от +25 – +29 градусов, а на западе и юго-западе страны будет повышаться до +27 – +32 градусов.

В субботу, 20 июня, дожди с грозами прогнозируются полосой от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области, тогда как на остальной территории существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 21 июня, будет преобладать сухая и солнечная погода, а дожди возможны только вечером в западных регионах.

В Киеве в эти дни сохранится комфортная летняя погода без осадков, с дневной температурой воздуха до примерно +26 градусов.

"В воскресенье уже – день летнего солнцестояния! Начнется самый длинный день и самая короткая ночь в году. Как раз пора начинать плести венки, тренироваться в прыжках через костёр. Погода будет летней, наконец-то", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне синоптик Наталья Диденко рассказала, что в дальнейшем температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели. При этом возможны периодические дожди, за исключением южной части Украины.

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