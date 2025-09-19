'Их там не должно было быть': Трамп уже не уверен, попали ли российские дроны в Польшу по ошибке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже не уверен, было ли вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши "ошибкой". Ранее он считал, что именно так, и дроны страны-агрессора направлялись по целям в Украине и "случайно" залетели в Польшу. Однако после общения с поляками американский лидер потерял уверенность в "случайности" этого инцидента.

Так или иначе, но президент США "очень разочарован" тем, что случилось. Он несколько раз повторил это в интервью американскому вещателю Fox News.

Дональд Трамп отказался прокомментировать, были ли российские дроны в Польше "ошибкой" или нет. Он пояснил – об ошибке можно было бы говорить, если беспилотник "был выведен из строя" (например, средствами РЭБ). Однако такие БПЛА сами падают, а дроны в Польше были сбиты военными.

"Если послушать людей, то те дроны, которые были в Польше, были сбиты, и они упали на польскую территорию. Но все равно они не должны были быть так близко. Их там не должно было быть. Но якобы они были "пустыми". Их вывели из строя. Главная атака на дрон – это вывести его из строя. Тогда они падают повсюду", – сказал Трамп.

По его словам, американец хотел бы надеяться, что это было так, "то есть хотел бы думать лучше". Но он "этим очень разочарован".

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По имеющимся данным, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Первая реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, впервые комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой черте".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сразу заявил, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября Североатлантический Альянс все еще "анализировал" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО согласились, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

По состоянию на сейчас в НАТО так и не сообщили, закончился ли уже анализ и есть ли ответ на этот вопрос.

