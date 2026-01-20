В Ивано-Франковске слепили из снега 'куклу-мотанку' в человеческий рост. Фото и видео

В Ивано-Франковске местный житель Александр Поляруш создал снежную скульптуру в человеческий рост. Он слепил и разрисовал куклу-мотанку, которая стоит во дворе на улице Симоненко.

Видео дня

Поляруш рассказал изданию "Галка", что создал арт-объект в четверг, 15 января. По его словам, температура воздуха составляла около нуля градусов по Цельсию, из-за чего снег плохо лепился.

"Снег был такой, что шар скатать не получалось, поэтому лепил из снежков. Это было оооочень долго – около четырех часов, но я не сдавался", – сказал франковец.

После этого еще почти четыре часа мастер потратил на разрисовку скульптуры. По его словам, хотел создать что-то патриотическое и одновременно теплое по настроению.

"Хотелось, чтобы люди видели, и их это радовало, грело душу", – отметил автор.

На голове мотанки – венок с цветами, на шее – ожерелье, а одежда напоминает вышитую рубашку и плахту с орнаментами. Для оформления скульптуры франковец использовал красные, желтые и синие цвета, которыми подчеркнул элементы народной одежды и орнамента.

Фигура высотой примерно в человеческий рост и стала своеобразной фотозоной для жителей района.

"Дети и прохожие ее уважают – еще не развалили", – шутит Поляруш.

Как сообщал OBOZ.UA, на автодороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, что на Ивано-Франковщине, образовались снежные заносы. В некоторых местах высота снежного покрова превышала рост взрослого человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!