"Хотите ли вы мира?" В Латвии раскритиковали страны ЕС, которые тормозят пакет санкций против России

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал страны-члены Европейского Союза за то, что они блокируют новый пакет санкций против России. По словам латвийского чиновника, нельзя одновременно торговать с агрессорами и ждать мира.

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Так Кулбергс прокомментировал тот факт, что в ЕС есть страны, которые блокируют 21-й пакет санкций против России. В интервью агентству Reuters он не назвал все эти страны, упомянув лишь о позиции Болгарии.

Что именно сказал латвиец

Кулбергс отметил, что наложение вето даже на отдельные части пакета санкций означает "соучастие в гибели украинских военных и гражданских лиц".

Премьер Латвии справедливо считает, что бездействие Европы в отношении "теневого флота" московских танкеров и ее торговли энергоносителями, в частности, сжиженным газом, лишь "подпитывает российскую военную машину".

"Более того, некоторые европейские страны зарабатывают на этом большие деньги. Вопрос в том, хотите ли вы зарабатывать деньги или хотите мира? Вы не можете иметь и то, и другое", – отметил Кулбергс.

Поскольку Россия сталкивается с неудачами в своем конфликте с Украиной, а Кремль "хочет быстрой победы, потенциальная российская угроза становится больше, чем раньше", – добавил он.

Что предшествовало

Еще вчера стало известно, что Европейский Союз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, несмотря на длительные переговоры. По словам одного из европейских дипломатов, страны ЕС решили пока не менять действующее ограничение на максимальную цену на российскую нефть ( 44,10 доллара за баррель) как минимум до 23 июля.

Такая пауза должна дать государствам-членам больше времени для согласования спорных вопросов, в частности оценки возможных экономических и технических последствий нового пакета санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне заседания Совета ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры по санкциям находятся на завершающем этапе, но окончательного консенсуса между странами-членами пока не достигнуто.

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