"Королева" украинских чартов Алена Омаргалиева пересела на премиальный Mercedes за более чем 5 млн грн. Эксклюзив

40-летняя певица Алена Омаргалиева, чьи песни в последнее время "взрывают" украинские чарты, обзавелась новым премиальным автомобилем. В прошлом сентябре на имя артистки был зарегистрирован роскошный Mercedes-Benz GLE Coupe 2025 года выпуска.

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Об обновлении в автопарке знаменитости OBOZ.UA стало известно из данных реестра. В собственности звезды находится автомобиль с гибридной дизельно-электрической силовой установкой.

Стоимость такого премиального Mercedes на официальном сайте компании и на торговых площадках оценивается в среднем в 5 400 000 гривен.

На эту роскошную машину Алена Омаргалиева пересела с BMW X6, которую получила в подарок от своего мужа Тамерлана. Как отмечалось в проекте "Звезды на колесах", такое транспортное средство обошлось знаменитостям примерно в 70 000 долларов (более 3 100 000 гривен).

Владелицей нового Mercedes-Benz GLE Coupe Алена Омаргалиева стала на фоне стремительного роста популярности. Практически каждая композиция, которую выпускает артистка, становится настоящим хитом. В прошлом году трек знаменитости "Не ходи", записанный в сотрудничестве с MamaRika, возглавил YouTube Charts в Украине через пять дней после релиза.

Этой весной Омаргалиева порадовала поклонников очередной вирусной песней – "Фанат". Композиция долгое время занимала первое место среди 100 самых популярных треков в Украине на стриминговом сервисе Apple Music, а также возглавила YouTube Music Charts.

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