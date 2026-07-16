ЕС не согласовал новые санкции против РФ: в чём причина

Европейский Союз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против страны-агрессора – России, несмотря на длительные переговоры. Из-за отсутствия консенсуса государства-члены решили временно оставить без изменений предельную цену на российскую нефть.

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Окончательное решение отложили, чтобы продолжить консультации по спорным положениям нового санкционного пакета. Об этом сообщает Reuters.

Решение по санкциям отложено до 23 июля

По словам одного из европейских дипломатов, страны ЕС решили пока не менять действующее ограничение максимальной цены на российскую нефть (44,10 доллара за баррель) как минимум до 23 июля.

Такая пауза должна дать государствам-членам больше времени для согласования спорных вопросов, в частности оценки возможных экономических и технических последствий нового пакета санкций.

Стоит отметить, что накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры по санкциям находятся на завершающем этапе, но окончательного консенсуса между странами-членами пока не достигнуто.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп назвал высокой вероятность того, что он подпишет законопроект о санкциях против России, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. В проект также могут включить санкции против Ирана и "Хезболлы". Документ предусматривает беспрецедентные меры давления на крупнейших покупателей российских энергоносителей. В частности, президент США может получить право вводить против таких стран импортные пошлины в размере до 100%.

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