Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России: Каллас объяснила, в чём причина

Европейский Союз пока не смог достичь согласия по 21-му пакету санкций против России. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что стороны уже приблизились к компромиссу.

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О ходе переговоров в Брюсселе Каллас рассказала во время пресс-конференции 13 июля по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС. Отвечая на вопросы журналистов, она отметила: "Я также сожалею, что у нас нет договоренности по 21-му пакету. Хотя, должна сказать, мы достаточно близки к этому".

Что мешает достижению соглашения

По словам Каллас, у государств-членов есть разные причины для своих позиций по новому пакету санкций. Она отметила, что война длится уже более четырех лет, и это сказывается на всех странах Европейского Союза.

В то же время глава европейской дипломатии подчеркнула, что лучшим решением для экономик всех государств-членов было бы завершение войны. "Именно поэтому нам нужно приложить необходимые краткосрочные усилия, чтобы этой войны больше не было", – сказала она.

Каллас добавила, что в ходе заседания министры обсуждали необходимость усиления давления на Россию, чтобы приблизить окончание войны. По её словам, сейчас важно воспользоваться моментом, когда Украина находится в более сильной позиции, а Россия – в более слабой, чем раньше.

Какие вопросы остаются

Во время пресс-конференции журналисты также поинтересовались, удастся ли согласовать пакет до заседания послов ЕС, запланированного на среду, и могут ли отдельные положения быть исключены из документа.

Каллас ответила, что не может гарантировать принятие решения."В среду у нас снова состоится встреча наших послов, и работа продолжается. Я также не могу сказать, что именно будет исключено или что останется, потому что пока не согласовано все, не согласовано ничего", – пояснила она.

Она подчеркнула, что главной целью остается принятие жесткого пакета санкций. Если этого не удастся добиться, Евросоюз будет рассматривать альтернативные варианты действий, однако пока, по словам Каллас, все работают над основным планом.

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