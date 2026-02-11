Греция и Мальта заблокировали новые санкции ЕС против теневого флота РФ – Bloomberg

По состоянию на сейчас в Европейском Союзе две страны – Греция и Мальта – блокируют 20-й пакет санкций ЕС против Москвы за вторжение в Украину. В частности, принятие пакета заблокировано из-за одного из его основных пунктов, нацеленного на российский теневой флот и транспортировку нефти.

Видео дня

Обе страны выразили опасения, что эти санкции могут повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители. Об этом изданию Bloomberg сообщили европейские источники.

Что беспокоит Грецию и Мальту

Ценовой потолок на нефть РФ ЕС и страны "Большой семерки" ввели еще три года назад. В новом, 20-м пакете санкций ЕС указанную политику "потолка цен" должны изменить меры, которые смогут почти полностью блокировать деятельность так называемого теневого флота РФ.

Официально указанные страны никак не комментируют свою позицию. В греческом правительстве вообще отказались от комментариев, а представитель мальтийского правительства в Брюсселе заявил, что его страна "участвует в технических обсуждениях, чтобы обеспечить реализацию окончательного результата".

Однако во время заседания Еврокомиссии представители Греции и Мальты "выразили опасения, что предложенная мера может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители".

Обе страны также запросили разъяснений и деталей, как именно будут действовать санкции против портов, занимающихся перегрузкой российской нефти, и как предлагается усилить надзор за владельцами судов (мера нацелена на уменьшение количества судов, попадающих во флот Москвы).

Позиция США по этой санкции непонятна, цитирует издание свои европейские источники.

Что предшествовало

Известно, что только в течение 2025-го года Россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота России.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Службы внешней разведки. Большая часть доклада касалась российского теневого танкерного флота, который работает на то, чтобы страна-агрессор могла продолжать вести войну. После этого украинский лидер призвал Европу значительно активнее противодействовать танкерному флоту РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец января по меньшей мере восемь танкеров, на которые распространяются санкции за нелегальный экспорт российской нефти, двигались через Ла-Манш. Правительство Великобритании заявило, что прекращение деятельности так называемого теневого флота страны-агрессора России является "приоритетной задачей", и анонсировало "решительные меры".

Однако по состоянию на сейчас так и не решился ни на "решительные", ни на любые другие меры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!