Передусім варто зазначити: це не проєкт закону про зменшення шлюбного віку чи про автоматичне розірвання шлюбу у разі зміни статі одним із подружжя. Це проєкт Цивільного кодексу, в якому подібні питання займають менш як 0,1% обсягу. Їхня наявність лише свідчить про необхідність доопрацювання документа перед остаточним голосуванням, але аж ніяк не про потребу викидати весь проєкт.

Чинний Цивільний кодекс був ухвалений у 2003 році, задовго до появи Facebook і YouTube, онлайн-торгівлі та швидкого інтернету, євроінтеграції та анексії Криму. Всі ці події докорінно змінили наш світ, але майже ніяк не відобразилися в Кодексі. Тож очевидно, що його потрібно оновлювати. Водночас так само очевидно, що оновлення документа обсягом близько тисячі сторінок потребує колосальної роботи, яка може бути проведена лише парламентом.

Доопрацювання потрібне кожному законопроєкту. Наприклад, чинний Закон про державну мову після реєстрації у 2017 році теж викликав гучний скандал. Тисячі лайків збирали страшилки про "кримінальну відповідальність за суржик" чи "мовних інспекторів на вулицях". Якби тоді країна пішла на поводу у фейсбуку, цей закон ніколи не був би ухвалений.

І так можна сказати про будь-який законопроєкт. Вони реєструються саме для того, щоб у процесі дискусій між депутатами та громадянським суспільством вийти на якісну редакцію закону.

Є просте правило для сприйняття новин і дописів у соцмережах: якщо, читаючи їх уголос, ти переходиш на істеричний крик, це не новина, а маніпуляція. Проєкт оновленого Цивільного кодексу — це надзвичайно важливий закон, ухвалення якого потрібне всьому суспільству. Варто дякувати тим, хто знаходить недоліки й порушує важливі дискусії щодо окремих норм. Але повторю ще раз: наявність недоліків у законопроєкті має призводити до їх виправлення, а не до знищення всього документа.