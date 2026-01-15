У России осталось менее 3 недель: ЕС готовит новый мощный удар по путинской нефти с 1 февраля

С 1 февраля Евросоюз еще сильнее снизит предельную стоимость российской нефти – с $47,6 до $44,1 за баррель. Все контракты, заключенные до этого срока, должны будут завершены не позднее 16 апреля 2026 года.

О соответствующем решении сообщили я в официальном журнале ЕС. Последний раз потолок цен на кремлевскую нефть опускали в сентябре 2025 года.

Как давят цены на нефть РФ

Ценовой потолок на нефть РФ ЕС и страны "Большой семерки" (G7) ввели три года назад. С 5 декабря 2022 года до 2 сентября 2025 года он составлял $60 за баррель, а после – $47,6. В июле-2025 было принято сделать потолок цен "плавающим" – он должен быть на 15% ниже рыночных котировок.

Это стало частью международных усилий для уменьшения доходов России и усложнения финансирования ее войны против Украины. Это обязывает западные компании (главным образом те, что – предоставляют морские услуги, страхование и финансирование поставок) обслуживать российскую нефть, только если она продается по цене не выше установленного потолка.

Последствия для России

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что в декабре средняя цена российской нефти Urals впервые за 5 лет упала до $39,18 за баррель. В результате санкций США против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" скидки на эту марку достигли рекордных с начала войны размеров: до $28 за баррель до Brent в портах Балтийского моря и до $26 – в Черном.

Это привело к тому, что средняя стоимость российской нефти упала до минимума с мая 2020 года ($31,03). Таким образом цена нефти держится почти на почти $20 ниже уровня, заложенного в бюджет РФ на 2026 год ($59 за баррель), что вынуждает Кремль урезать расходы (преимущественно не связанные с войной).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по меньшей мере 12 танкеров с российской нефтью Urals уже несколько недель и месяцев простаивают у побережья Омана и в Аравийском море из-за задержек с разгрузкой и сокращения спроса со стороны Индии. На фоне санкций США, переориентации поставок на более длинные маршруты в Китай и падения цен доходы России от морского экспорта нефти опустились до минимума с начала полномасштабной войны.

