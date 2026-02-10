В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня: что это значит

Из-за постоянных российских обстрелов и их последствий для энергетической сферы в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) регионального уровня. Это означает, что обстановку в регионе признали угрожающей жизни или здоровью значительного количества людей.

Решение было принято 10 февраля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", – говорится в сообщении.

Кроме того, ОВА инициировала обращение к Кабинету министров о приобщении Харьковской области к правительственному проекту "СвітлоДім", который предусматривает помощь многоквартирным домам с закупкой энергетического оборудования. Речь идет о суммах от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности.

Что означает введение ЧС регионального уровня

Чрезвычайная ситуация регионального уровня – это событие, масштабы которого выходят за пределы одного отдельного района или города, но не достигают масштабов всей страны. Ситуация признается региональной, если она соответствует хотя бы одному из этих условий:

последствия ЧС распространились на территорию двух или более районов (городов областного значения) одной области;

(городов областного значения) одной области; ситуация угрожает жизни или здоровью значительного количества людей в пределах области;

для ликвидации последствий недостаточно ресурсов конкретных районов, и нужно привлекать силы и средства на уровне области.

Когда объявляется ЧС регионального уровня, это дает юридические основания для таких действий:

деньги на ликвидацию последствий начинают выделять из резервного фонда областного бюджета ;

; создается специальный штаб, который руководит всеми службами (ГСЧС, полиция, медики) на уровне области;

службы гражданской защиты переходят в режим повышенной готовности.

Важно также не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. ЧС, в отличие от ЧП, просто констатирует факт катастрофы или аварии и позволяет спецслужбам работать эффективнее, она не предусматривает никаких ограничений для граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, после российского обстрела 3 февраля в Харькове была объявлена и чрезвычайная ситуация местного уровня. Теперь ее масштабы расширились на всю область.

