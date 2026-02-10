В Украине законодательно урегулировали правила обязательной эвакуации: как это будет работать
Верховная Рада приняла закон, регламентирующий порядок обязательного вывоза гражданских из опасных территорий. Он четко определяет механизм проведения обязательной эвакуации, которая может быть как общей, так и частичной для наиболее уязвимых групп населения: детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Закон №12353 поддержали 259 депутатов. Документ определяет порядок эвакуации из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных боевых действий, условия размещения и обеспечения эвакуированных лиц, а также отдельные правила защиты детей в таких условиях.
Решение о начале эвакуации будут принимать военные администрации на основании предложений военного командования и по согласованию с профильным координационным штабом.
Где проводится обязательная эвакуация
Районы возможных боевых действий в мирное время определяет Генеральный штаб ВСУ для заблаговременного планирования эвакуации.
Во время военного положения обязательная эвакуация проводится из населенных пунктов, которые входят в утвержденный правительством перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия или которые были временно оккупированы.
Кого эвакуируют
Обязательная эвакуация может быть общей или частичной и касаться отдельных категорий населения, в частности детей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и других людей, которые не могут самостоятельно позаботиться о своей безопасности.
Для обеспечения ведения боевых действий военное командование может инициировать эвакуацию всех жителей с отдельных участков территорий или частей населенных пунктов.
Отдельное внимание уделено защите несовершеннолетних: если родители отказываются выезжать из опасной зоны, полиция или органы опеки имеют право эвакуировать ребенка самостоятельно. Вывоз детей из опасных территорий проводится без лишения родительских прав.
В то же время родители могут требовать возвращения ребенка в течение полугода, если докажут, что находятся на безопасной территории.
Во время военного положения закон также предусматривает обязательную эвакуацию задержанных, заключенных, осужденных лиц, лиц в специальных медицинских учреждениях, а также военнопленных государства-агрессора.
Права эвакуированных лиц
Места временного размещения эвакуированных с территорий активных и возможных боевых действий будет определять координационный штаб, образованный Кабинетом Министров.
Закон гарантирует эвакуированным гражданам право на временное жилье и необходимое жизнеобеспечение.
Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье объявили обязательную эвакуацию детей и их родителей из пяти населенных пунктов. 26 семей из прифронтовой зоны разместят в Черкасской области.
