В Украине законодательно урегулировали правила обязательной эвакуации: как это будет работать

Верховная Рада приняла закон, регламентирующий порядок обязательного вывоза гражданских из опасных территорий. Он четко определяет механизм проведения обязательной эвакуации, которая может быть как общей, так и частичной для наиболее уязвимых групп населения: детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Видео дня

Закон №12353 поддержали 259 депутатов. Документ определяет порядок эвакуации из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных боевых действий, условия размещения и обеспечения эвакуированных лиц, а также отдельные правила защиты детей в таких условиях.

Решение о начале эвакуации будут принимать военные администрации на основании предложений военного командования и по согласованию с профильным координационным штабом.

Где проводится обязательная эвакуация

Районы возможных боевых действий в мирное время определяет Генеральный штаб ВСУ для заблаговременного планирования эвакуации.

Во время военного положения обязательная эвакуация проводится из населенных пунктов, которые входят в утвержденный правительством перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия или которые были временно оккупированы.

Кого эвакуируют

Обязательная эвакуация может быть общей или частичной и касаться отдельных категорий населения, в частности детей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и других людей, которые не могут самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

Для обеспечения ведения боевых действий военное командование может инициировать эвакуацию всех жителей с отдельных участков территорий или частей населенных пунктов.

Отдельное внимание уделено защите несовершеннолетних: если родители отказываются выезжать из опасной зоны, полиция или органы опеки имеют право эвакуировать ребенка самостоятельно. Вывоз детей из опасных территорий проводится без лишения родительских прав.

В то же время родители могут требовать возвращения ребенка в течение полугода, если докажут, что находятся на безопасной территории.

Во время военного положения закон также предусматривает обязательную эвакуацию задержанных, заключенных, осужденных лиц, лиц в специальных медицинских учреждениях, а также военнопленных государства-агрессора.

Права эвакуированных лиц

Места временного размещения эвакуированных с территорий активных и возможных боевых действий будет определять координационный штаб, образованный Кабинетом Министров.

Закон гарантирует эвакуированным гражданам право на временное жилье и необходимое жизнеобеспечение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье объявили обязательную эвакуацию детей и их родителей из пяти населенных пунктов. 26 семей из прифронтовой зоны разместят в Черкасской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!