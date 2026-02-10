Украинская чемпионка после победы в Турции унизительно проигнорировала россиянку. Ее выражение лица попало на видео

Украинская атлетка Диана Пинчук выиграла международный турнир по кроссфиту Eurasia Throwdown, который прошел 8 февраля в Стамбуле. Во время церемонии награждения чемпионка демонстративно отказалась пожать руку представительнице России, а ее реакция попала на видео.

Пинчук заняла первое место и поднялась на верхнюю ступень пьедестала. Вместе с ней награждались спортсменки из других стран, в том числе россиянка Валерия Кузнецова, ставшая третьей.

Во время официальной церемонии украинка поприветствовала соперниц, однако проигнорировала протянутую руку Кузнецовой. Камеры зафиксировали момент отказа, а также выражение лица униженной представительницы РФ.

Позже спортсменка прокомментировала победу в своем Instagram. "Эта победа для вас, мои украинки и украинцы. Искренне благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути. Спасибо моей команде и залу FIZKULT за ежедневную работу и поддержку", — написала Пинчук.

Диана Пинчук является мастером спорта Украины по гребле на байдарках и каноэ, которой она занималась около 10 лет. После завершения карьеры в гребле она перешла в кроссфит, где в 2025 году стала чемпионкой Украины.

