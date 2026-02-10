УкраїнськаУКР
Графики отключений света по всей Украине: "Укрэнерго" огласило план на 11 февраля

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
8,0 т.
Отключение электроэнергии в Киеве в 2026 году

В среду, 11 февраля, во всех регионах Украины снова введут отключения электроэнергии. Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться, также возможны аварийные отключения, а потому жителям каждого региона советуют следить за конкретными графиками на ресурсах своих облэнерго.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 10 февраля. В целом планируют применять такие ограничения потребления тока:

  • для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);
  • для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.

Также следует учитывать, что согласно анонсу Минэнерго, графики отключений света 11 февраля будут жесткими, как и 10 февраля. Причиной являются низкие температуры – света будет мало несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

В энергетике продолжает действовать чрезвычайная ситуация. Правительство также собирается пересмотреть список объектов критической инфраструктуры: приоритет хотят оставить для больниц, водоканалов и социальных объектов. Освободившийся объем электричества планируют направить на нужды бытовых потребителей.

Где смотреть график отключения в своей области

Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 февраля в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Читайте, что это означает.

