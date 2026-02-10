Графики отключений света по всей Украине: "Укрэнерго" огласило план на 11 февраля

В среду, 11 февраля, во всех регионах Украины снова введут отключения электроэнергии. Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться, также возможны аварийные отключения, а потому жителям каждого региона советуют следить за конкретными графиками на ресурсах своих облэнерго.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 10 февраля. В целом планируют применять такие ограничения потребления тока:

для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);

– графики почасовых отключений света (разные в разных областях); для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.

Также следует учитывать, что согласно анонсу Минэнерго, графики отключений света 11 февраля будут жесткими, как и 10 февраля. Причиной являются низкие температуры – света будет мало несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

В энергетике продолжает действовать чрезвычайная ситуация. Правительство также собирается пересмотреть список объектов критической инфраструктуры: приоритет хотят оставить для больниц, водоканалов и социальных объектов. Освободившийся объем электричества планируют направить на нужды бытовых потребителей.

Где смотреть график отключения в своей области

Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

