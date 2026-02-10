Графики отключений света по всей Украине: "Укрэнерго" огласило план на 11 февраля
В среду, 11 февраля, во всех регионах Украины снова введут отключения электроэнергии. Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться, также возможны аварийные отключения, а потому жителям каждого региона советуют следить за конкретными графиками на ресурсах своих облэнерго.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 10 февраля. В целом планируют применять такие ограничения потребления тока:
- для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);
- для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.
Также следует учитывать, что согласно анонсу Минэнерго, графики отключений света 11 февраля будут жесткими, как и 10 февраля. Причиной являются низкие температуры – света будет мало несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.
В энергетике продолжает действовать чрезвычайная ситуация. Правительство также собирается пересмотреть список объектов критической инфраструктуры: приоритет хотят оставить для больниц, водоканалов и социальных объектов. Освободившийся объем электричества планируют направить на нужды бытовых потребителей.
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 февраля в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Читайте, что это означает.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!