Москва в своей пропаганде всегда хотела объяснить, почему она должна постоянно захватывать чужие территории и страны. "Третий Рим" — это религиозно-политическая концепция, сформулированная в XVI веке монахом из Пскова Филофеем, согласно которой Москва как бы наследница Римской империи и Византии. Доктрина утверждает, что Москва – последний, настоящий центр православного мира, а "четвёртому не быть". Вроде бы первый Рим пал, Второй Рим (Константинополь) пал из-за измены православию, а Москва стала Третьим Римом — центром истинной веры. Идея использовалась для обоснования претензий Московского государства на роль защитника всего православия и оправдания имперской экспансии. Хотя концепция возникла в XVI веке, она активно использовалась при формировании русской великодержавной идеологии на протяжении веков и идеи "русского мира" как составляющей русской фашистской идеологии рашизма. Окружение Путина взяло её не вооружение для проведения экспансионистской политики против других государств. Православных в первую очередь.

Насколько необоснованны эти утверждения свидетельствуют множество исторических фактов. Напомним, что Москва, как маленький городок, была основана в 1147 году князем Юрием Долгоруким, который родился в Киеве и был сыном Великого князя Киевского Владимира Мономаха. Для сравнения, Киев как центральный город на стыке между двумя крупнейшими союзами племен славян Антами (центральная Украина) и Склавинами (северная и западная Украина) существует с 482 года. Киев был основан на и исконно славянских территориях. Киев является не только самым древним, но и самым большим городом в славянском мире. Следует помнить, что Москва и Петербург основаны на исторически финно-угорских по составу населения территориях. Киев был вторым по величине городом в Европе в 11-12 веках и был центром крупнейшего европейского государства тех времен – Киевская Русь, которая была разрушена монголами и татарами в 1240 году.

Москва была основана на территории, где тысячелетиями проживало неславянское население. Она была на границах проживания финно-угорского племени Меря и балтского племени Голядь. Прямыми потомками балтов есть современные литовцы и латыши. А к фино-угорским народам относятся финны, венгры, эстонцы и множество народов современной европейской части России и Сибири. Славяне на территорию современной европейской части России приходят только в середине 8 века с территории восточной и северной Польши. И их пришло не так много по сравнению с большими пространствами, где они селились. Для сравнения славяне на территорию современной Чехии и Словакии пришли с территории Украины (племена Склавин) в конце 5 века. А славяне на территорию Балканского полуострова пришли в 6 веке тоже с территории Украины. Это были многочисленные племена Антов и Склавин. Напомним, что прародиной всех современных славян есть территория современной центральной, северной и западной Украины, а также восточной, центральной и северной Польши. Поэтому говорить, что современные русские — это самые большие славянские братья, как часто любили говорить в Москве или Петербурге, совершенно неточно. У современных русских большие этнические наслоения от Фино-угров, отчасти Балтов и очень многое от Татар. А большинство всего славянского они получили от поляков. Это простые исторические факты, вспоминать которые не любят в современной России.

Название Москва является гидронимом. То есть поселение было названо по имени реки Москва, на берегу которого он находится. Сначала оно называлось Кучковым. Этим поселением владел богатей с фамилией Кучка. Затем оно называется Москва, что из финно-угорского языка Меря может означать "мутная вода". На балтском языке Голядь этот термин употребляется как "сырое место".

После разгрома Киевской Руси в 1242 году было основано татарское государство Золотая Орда с центром в городе Сарай на среднем течении реки Волга. Золотая Орда была составной частью великого государства сыновей Чингисхана, простиравшегося от Тихого океана до Польши и до устья реки Дуная. Все территории бывшей Киевской Руси вошли в её состав.

Возникает вопрос как третьеразрядный городок Москва стал главным центром государства, которое по территории самое большое в мире. Можем с уверенностью констатировать, что до разрушения Киевской Руси Москва не играла никакой роли. Впервые Москва становится центром очень маленького княжества с одноименным названием в 1263 году. Его князем стал сын Александра Невского Даниил. Александр Невский – легендарная фигура в российской истории. Он вроде бы выиграл битву с отрядом шведов в 1240 году на Чудском озере и победил войско Тевтонского ордена в 1242 году на реке Нева. Возле Чудского озера проживало финно-угорское племя Чудь, что близ города Псков, а на Неве финно-угорское племя Ижора, близ современного Петербурга.

С приходом монголов и татар Александр Невский понял, что лучше с ними не бороться, а сотрудничать и быть надёжным помощником в управлении завоеванными территориями. Он стал коллаборантом, и его сыновья и внуки держались также политики сотрудничества с Золотой Ордой. Поэтому взлёт Московского княжества связан исключительно с договоренностями московских князей с татарскими ханами выполнять все их прихоти. Известно, что московские князья щедрыми дарами подкупали ханов Золотой орды за получение ярлыка для сбора налогов со всех оккупированных княжеств бывшей Киевской Руси. Всех князей бывшей Киевской Руси, оказывавших сопротивление монголам и татарам, московские князья помогали оккупантам уничтожать, а эти территории потом забирали себе в качестве подарка за лояльность. То есть они были предателями идеи Руси. А потом в Москве придумали термин собирательства земель. Предатели забирали территории у патриотов.

С 1363 г. территории современной Украины были отбиты у татар войсками Великого княжества Литовского. Украинские земли продолжили своё развитие, отдельно от территорий современной России, оставшейся под Золотой Ордой. Тем временем московские князья богатели, собирая налоги вместо татар. В Москве стали строить много зданий из камня, который был намного дороже дерева. Каменные дома редко горели в отличие от деревянных, поэтому со временем Москва получает название бело каменной. Свои первые территориальные захваты Московское княжество совершило в 1301 году отобрав небольшие территории от Рязанского княжества. Спустя 200 лет постоянных захватов Московское княжество увеличилось в десятки раз. Всё за счёт соседей. Поэтому и сейчас соседним с Россией странам нужно быть особенно внимательными. Нападение со стороны Москвы всегда возможно, оно будет вероломно и неожиданно.

Москва за накопившиеся деньги смогла подкупить и перетащить резиденцию Киевского митрополита к себе. Затем через некоторое время митрополия была переименована из Киевской православной митрополии в Московскую. Это было в 1448 году. Но не забывайте, как только Киевский митрополит уехал из Киева сначала во Владимир Суздальский в 1299 году, соблазнившись на деньги и покой от татарских нападений, в Киеве сразу выбрали себе нового митрополита. Киевляне долгое время боролись против татарского ига, поэтому нападения войск Золотой Орды были постоянными, в отличие от Владимира Суздальского и Москвы, где правили сыновья Александра Невского, которые были коллаборантами.

В 1589 году Московское государство обманом пригласило к себе в гости Константинопольского патриарха Иеремию II и заставило его силой посвятить своего отдельного Московского патриарха. Иеремия II этого не хотел делать, но его бросили под домашний арест и после почти года пребывания в неволе он согласился предоставить сан патриарха Московскому митрополиту Иову.

Перед этим Великий московский князь Иван IV Грозный сам себя провозгласил царём в 1547 году. При Иване Грозном Москва пошла завоевывать территории Золотой Орды, которая начала разваливаться из-за внутренних распрей и раздела на многие ханства. Иван Грозный завоевал сначала Казанское и Астраханское ханства. Позже были покорены Москвой и другие части Золотой орды. Большинство татарского населения стало себя также называть русскими. Поэтому современные русские имеют славянские корни от поляков, многое взяли от угро-финских народов, которые были местным населением, и многочисленных тюркских народов Золотой Орды, которые в большинстве тоже были русифицированы. Их покорение сопровождалось многочисленными кровавыми убийствами мирного населения. Когда московские войска захватили Казань, свидетели говорят, что вся река Волга стала красной от крови убитых невооруженных жителей. Поэтому жителей Московского государства стали называть кацапами, то есть на тюркском языке – головорезами.

В 1571 году войска Крымского ханства захватили Москву и сожгли её. Крымское ханство поначалу помогало Московскому государству бороться против Золотой Орды, потому что тоже хотело получить полную независимость. Но когда московские войска начали десятками тысяч вырезать мусульманское тюркское население, то Крымский хан решил вмешаться. Иван Грозный, чтобы как-то задобрить Крымского хана, отказался от титула царя, пообещал вернуть независимость Казанскому и Астраханскому ханствам, а Московское государство разделил на две формально независимые части (Опричнина и Земство). То есть царство прекратило своё существование, что никак не вспоминают московские историки. Москва платила дань Крымскому ханству до 1700 года.

Больше всего преступлений в московские армии во время боёв совершали подразделения тогдашнего Вагнера. Кремль активно использовал подразделения из людей, совершивших убийства на свободе, и чтобы их не судили, они бежали в военизированные подразделения, помогавшие московской армии вести бои. Тогда этих убийц не давали судить. Тогдашних вагнеровцев называли себя "охочими людьми". Например, во время боёв на территории современной Латвии, где в то время был Ливонский орден в середине 16 века, "охочие люди" сначала насиловали местных женщин, потом их убивали, а потом мёртвых ещё вешали на деревьях. Хотя средние века знали много кровавых преступлений, но о таких широко говорили со страхом в этой части Европы.

Сходные преступления совершались "охочими людьми" и московской армией многие столетия при захвате следующих территорий. Надо вспомнить, что когда в 1945 году в Германию вошли советские войска 1, 2 и 3 Белорусских фронтов, было изнасиловано 2 миллиона немецких женщин и девушек. 1 Украинский фронт также вошёл в Германию. Но таких случаев там было очень мало. Ведь большинство бойцов составляли украинцы. Надо напомнить, что когда российская армия приходила на Балканы во второй половине 19 в., то большинство её бойцов также составляли украинцы. Однако они были, главным образом, среди обычных солдат. Третий Украинский фронт, вошедший Белград вместе с подразделениями югославских партизан во главе с Тито 20 октября 1944, также имел большинство личного состава из украинцев. Все они из её южной части – из регионов Одессы, Херсона, Николаева, Запорожья и Мариуполя. Все эти города и регионы сильно пострадали от постоянных российских обстрелов во время развязанной Москвой войны в 2022 году. Во время российской осады Мариуполя там погибли 80 тысяч мирных жителей. Это 10 боснийских Сребрениц одновременно. Россияне не допускают туда ни одну международную организацию, чтобы провести документальное обследование. Огромные потери населения объясняются тем, что к концу зимы россияне отрезали 700 тысячный город от отопления, электроэнергии и воды. Люди просто десятками тысяч гибли от отсутствия тепла, воды и продуктов. В Мариупольском драматическом театре скрывались от обстрелов тысячи женщин с малыми детьми. Вокруг театра было выложено кирпичами огромное слово "Дети". Но это не остановило российских летчиков совершить по театру бомбовый удар. В мгновение ока погибло 1000 человек, половина из низ малые дети. Во время оккупации Мариуполя Москва показательно отстроила этот театр, а на Новый 2026 провела дискотеку. На костях погибших детей. Сейчас план Кремля сделать из Киева второй Мариуполь. Россия постоянно уничтожает баллистическими, крылатыми ракетами и ударными дронами теплоэлектростанции и генераторы электроэнергии в столице Украины и области, а также других регионах Украины. Бывает много дней, когда Киев, ка 3-миллионный город остается без тепла, энергии и воды, а некоторые кварталы их не имеют неделями на морозе - 15, а иногда до -25 градусов. Это очередное военное преступление, за которое будут судить кремлёвскую верхушку в международном суде.

В последний раз украинские войска вместе с поляками захватили Москву в 1618 году. Это были казаки во главе с гетманом Сагайдачным. Москва тогда заплатила большой денежный выкуп и отдала большие территории, чтобы получить мир. Прошло более 400 лет и население Москвы просто не помнит, как оно быть в оккупации. Сейчас россияне оккупировали часть территории Украины, но и колесо истории может совершить ещё один круг. Никогда не знаешь, куда оно приведёт. Нельзя унижать народ, который является праотеческим для большинства славян. Путин, родители которого родились в регионе Твери, где исторически жило финно-угорское племя Меря, а сам он из Петербурга, где тысячелетиями жило финно-угорское племя Ижора, должен это понять, как и Московский патриарх Кирилл, как официально декларированный представитель финно-угорского народа Ерзя. Это тот Кирилл, который в начале войны назвал украинцев антихристами, потому что они стали противиться российской агрессии. Подполковник КГБ Путин вместе с полковником КГБ Кириллом хотят гебешными методами покорить украинский народ. Но никак не выходит, и не выйдет.

Сегодня исторически славянский Киев продолжает бороться против агрессии исторически финно-угорской Москвы.