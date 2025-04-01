"Готовим предложения по контингентам партнеров": Зеленский провел заседание Ставки
Высшее военно-политическое руководство Украины занято подготовкой предложений для "коалиции желающих" относительно возможных контингентов миротворцев. Это была отдельная тема последнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране 1 апреля. Он уточнил, что говорил о контингентах партнеров с министром обороны Рустемом Умеровым.
"Сегодня было много военных дел. Я провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация наших бригад, обеспечение всем необходимым. Отдельно еще говорил с министром обороны Украины, главкомом, руководителем Генштаба – мы подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности", – отметил украинский лидер.
По словам президента, такой контингент "фактически является одной из гарантий безопасности для Украины".
"Уже на днях – в пятницу – состоится встреча с представителями государств-партнеров, и это будут военные представители. Встреча, чтобы обсудить общий подход к вопросу о контингентах. Работать будем на подготовленных предложениях украинской стороны", – заявил президент и добавил, что Европе "нужен общий для всех подход, а значит, и общие решения".
Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что "самая первая и наиболее эффективная для Украины гарантия безопасности" – это Вооруженные силы нашего государства вместе с "соответствующей мотивацией и обеспечением".
"Именно из этого и исходим – украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности", – отметил глава государства.
Как сообщал OBOZ.UA, в минувший четверг в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", собравший 31 страну. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.
После саммита Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину в ближайшие дни для работы по укреплению ВСУ. По его словам, этот военный контингент будет оказывать долгосрочную поддержку и выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной агрессии России.
Позже Зеленский рассказал, что на саммите в Париже лидеры стран обсудили усиление поддержки Украины, новые санкции против РФ и договорились о новых пакетах помощи Киеву. Глава государства добавил, что "Европа точно умеет себя защищать", поэтому идет совместная работа, чтобы гарантировать Украине и всем европейцам больше безопасности.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!